Elazığ'lılar Şölene Damgasını Vurdu

Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve KüLtürler Kaynaşması’na bu yıl ilk kez katılan Elazığlılar Derneği, hazırladıkları gece ile şölene adeta damgasını vurdular. Bölgemizin dört bir yanından Darıca’ya akın eden Elazığlılar muhteşem bir geceye imza attı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Elazığlılar Dernek Başkanı Tuncay Aksakal, protokol üyeleri ve vatandaşları selamlayarak başladığı konuşmasında, “her akşam farklı bir ilimizin düzenlediği etkinliklerde Elazığ ilimizi en iyi şekilde tanıtmak istiyoruz. Bu gecelerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu yıl programlara ilk kez katılmanın heyecanını yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz, hepinize iyi eğlenceler diliyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

GAKKOŞLARI AĞIRLAMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasında, “sevgili Elazığlılar, Gakkoşlar, dokuz yıldır programlarımıza bekledik sizleri, hoş geldiniz sefalar getirdiniz, gecemiz hayırlı olsun. Yiğit, mert, delikanlı gözü pek Gakkoşların şehri Elazığdayız bu akşam. Gönül vermedikçe gönül bulamazsın der Mevlana Hazretleri. Bizlerde gönlümüzü verdik sizlere. Ülkemizin bütün güzel insanları burada. 4000 yıllık geçmişi ve zamana direnen Harput Kalesi ile Elazığ’dayız bu akşam. Ulu Camisi, mavinin ve yeşilin bin bir tonu ile Hazar Gölü, Keban Barajı ve Çırçır Şelalesi ve Elazığ Kapalı Çarşısı ile Elazığ’a selam olsun. Mansur Baba Türbesi ve Sorin Şelalesi ile Elaziz’deyiz bu akşam. Çayda Çıra’yıda unutmuyoruz Elazığ demişken. Kahraman Şehidimiz Feti Sekin’i de unutmuyoruz, Elazığ diyince. Ruhu şad olsun diyoruz. Birlik ve beraberliğimizin en güzel etkinliklerini sergilediğimiz, örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi paylaştığımız bu güzel akşamlara katılan tüm halkımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, biz Hep Birlikte Türkiye’yiz diyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

FİNALİ ÖMER DANIŞ YAPTI

Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’na bu yıl ilk kez katılan Elazığlılar yöresel folklör oyunlarıyla şölenlere renk katarken, Süleyman Tuğrul, İsmail Yıldırım, Ömer Çapal ve ülkemizin ünlü seslerinden Ömer Danış ile adeta müzik ziyafeti verdiler. Gecede sahne alan ünlü Tiyatrocu ve oyuncu Abdullah Şekeroğlu ise sergilediği sahne performansıyla geceye katılanları kırdı geçirdi.