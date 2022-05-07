Elektrik Tariflerinden 3 Zamanlı Tarife Nedir?

Elektrik faturanızın daha düşük gelmesini istiyorsanız mevcut tarife seçeneklerini gözden geçirmeniz gerekir. Kendi elektrik kullanım şeklinize en uygun olan tarifeyi seçmeniz durumunda daha düşük elektrik giderleri ile karşılaşmanız da mümkün olacaktır. Seçenekleriniz arasında 3 zamanlı elektrik tarifesinin olduğunu da belirtelim. 3 zamanlı elektrik tarifesi elektrik şirketleri tarafından sunulan hizmetlerden biridir. Bu tarifeyi daha yakından inceleyerek size uygun olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

3 zamanlı elektrik tarifesinin ön plana çıkan özelliği gün içerisinde belirli saatlere göre elektrik birim ücretinin değişiyor olmasıdır. Birim fiyat belirli saat aralıklarına göre değiştiğinden gün içerisinde 3 farklı elektrik birim fiyatı geçerli oluyor. Hangi zaman diliminde ne kadar elektrik enerjisi kullandığınıza bağlı olarak da her ay ayırmanız gereken bütçe değişebiliyor. Bu tarifede saat aralıkları ise elektrik talebinin yoğunluk durumu dikkate alınarak belirleniyor.

3 Zamanlı Elektrik Tarifesinde Saat Dilimleri Değiştirilebilir Mi?

Sıklıkla merak edilen sorunun yanıtı ‘hayır’ oluyor. Bu tarifede elektrik birim fiyatının değiştiği zaman dilimlerinin kullanıcıların isteklerine göre değiştirilmesi mümkün olmuyor. Zaman dilimleri sabittir ve her kullanıcı için de bu saat aralıkları aynıdır. Bu noktada akılları karıştıran bir hususa da açıklık getirelim. Elektrik kullanımının en yoğun olduğu saatlerde birim fiyat da en yüksektir. Elektrik kullanımının en az olduğu saat aralıklarında da elektrik birim fiyatı en düşükten hesaplanır.

Gün, 3 farklı saat dilimine ayrılır. Her bir saat diliminde kullanılan elektrik farklı fiyatlardan hesaplanır ve toplamı da aylık fatura olarak tüketiciye yansıtılır. Bu arada saat dilimleri hangi elektrik satış şirketini seçtiğinize bağlı olarak da değişmiyor. Her şirket aynı saat aralıklarını esas almak durumundadır. Zaman dilimleri ise şöyledir:

T1 (Gündüz): 06:00 - 17:00

T2 (Puant): 17:00 - 22:00

T3 (Gece): 22:00 - 06:00

Bu listede yer alan T1 tarifesi normal, T2 tarifesi pahalı ve T3 tarifesi de indirimli olarak değerlendirilebilir. Eğer siz de elektrik tarifeleri hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz Enerjisa internet sitesine uğramalısınız. Bu sitede şirketler için de büyük önem taşıyan elektrik tarifelerine dair merak edilen soruların yanıtlarını karşınızda görebilirsiniz.