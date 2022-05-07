GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elektrik Tariflerinden 3 Zamanlı Tarife Nedir?

Elektrik faturanızın daha düşük gelmesini istiyorsanız mevcut tarife seçeneklerini gözden geçirmeniz gerekir. Kendi elektrik kullanım şeklinize en uygun olan tarifeyi seçmeniz durumunda daha düşük elektrik giderleri ile karşılaşmanız da mümkün olacaktır. Seçenekleriniz arasında 3 zamanlı elektrik tarifesinin olduğunu da belirtelim. 3 zamanlı elektrik tarifesi elektrik şirketleri tarafından sunulan hizmetlerden biridir. Bu tarifeyi daha yakından inceleyerek size uygun olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

Elektrik Tariflerinden 3 Zamanlı Tarife Nedir?

07 Mayıs 2022 Cumartesi 22:26

3 zamanlı elektrik tarifesinin ön plana çıkan özelliği gün içerisinde belirli saatlere göre elektrik birim ücretinin değişiyor olmasıdır. Birim fiyat belirli saat aralıklarına göre değiştiğinden gün içerisinde 3 farklı elektrik birim fiyatı geçerli oluyor. Hangi zaman diliminde ne kadar elektrik enerjisi kullandığınıza bağlı olarak da her ay ayırmanız gereken bütçe değişebiliyor. Bu tarifede saat aralıkları ise elektrik talebinin yoğunluk durumu dikkate alınarak belirleniyor. 

3 Zamanlı Elektrik Tarifesinde Saat Dilimleri Değiştirilebilir Mi? 

Sıklıkla merak edilen sorunun yanıtı ‘hayır’ oluyor. Bu tarifede elektrik birim fiyatının değiştiği zaman dilimlerinin kullanıcıların isteklerine göre değiştirilmesi mümkün olmuyor. Zaman dilimleri sabittir ve her kullanıcı için de bu saat aralıkları aynıdır. Bu noktada akılları karıştıran bir hususa da açıklık getirelim. Elektrik kullanımının en yoğun olduğu saatlerde birim fiyat da en yüksektir. Elektrik kullanımının en az olduğu saat aralıklarında da elektrik birim fiyatı en düşükten hesaplanır. 

Gün, 3 farklı saat dilimine ayrılır. Her bir saat diliminde kullanılan elektrik farklı fiyatlardan hesaplanır ve toplamı da aylık fatura olarak tüketiciye yansıtılır. Bu arada saat dilimleri hangi elektrik satış şirketini seçtiğinize bağlı olarak da değişmiyor. Her şirket aynı saat aralıklarını esas almak durumundadır. Zaman dilimleri ise şöyledir: 

  • T1 (Gündüz): 06:00 - 17:00
  • T2 (Puant): 17:00 - 22:00
  • T3 (Gece): 22:00 - 06:00

Bu listede yer alan T1 tarifesi normal, T2 tarifesi pahalı ve T3 tarifesi de indirimli olarak değerlendirilebilir. Eğer siz de elektrik tarifeleri hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz Enerjisa internet sitesine uğramalısınız. Bu sitede şirketler için de büyük önem taşıyan elektrik tarifelerine dair merak edilen soruların yanıtlarını karşınızda görebilirsiniz. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
5 adımda güvenli trafik sağlanacak 5 adımda güvenli trafik sağlanacak
Deprem Gerçeği Sergisi İlgi Görüyor Deprem Gerçeği Sergisi İlgi Görüyor
4 ayda 4 bin defin 4 ayda 4 bin defin
Gece yarısı asfalt serimiyle trafik aksatılmadı Gece yarısı asfalt serimiyle trafik aksatılmadı
İlkokulun sıra dışı öğrencisi ilgi odağı oldu İlkokulun sıra dışı öğrencisi ilgi odağı...
Giresun Dernekler Birliğinden İKTAV'a Ziyaret Giresun Dernekler Birliğinden İKTAV'a Ziyaret
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

5 adımda güvenli trafik sağlanacak
“Yayalar için 5 adımda güvenli trafik” mottosuyla yayalara ve sürücülere yönelik yapılan uygulama...

Haberi Oku