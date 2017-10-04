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Elektrikler kesilecek!

Elektrikler kesilecek!

Elektrikler kesilecek!

04 Ekim 2017 Çarşamba 10:52


Elektrikler kesilecek!
04 Ekim 2017 - 09:07

08.10.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Köşklü Çeşme  Mah.,

08.10.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Köşklü Çeşme  Mah.,

09.10.2017 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Özgürlük Mah.,

09.10.2017 tarihinde Darıca ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Osman Gazi  Mah.,

09.10.2017 tarihinde Darıca ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Osman Gazi  Mah.,

10.10.2017 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Atatürk Mah.,

10.10.2017 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Özgürlük Mah.,

11.10.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 10:00 arasında Barış Mah.,

11.10.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Barış Mah.,

11.10.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 16:00 ile 17:00 arasında Barış Mah.,

12.10.2017 tarihinde Darıca ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Kazım Karabekir  Mah.,

12.10.2017 tarihinde Darıca ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Kazım Karabekir  Mah.,

13.10.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 12:50 arasında Balçık Köyü

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