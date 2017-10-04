Elektrikler kesilecek!

08.10.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Köşklü Çeşme Mah.,
08.10.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Köşklü Çeşme Mah.,
09.10.2017 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Özgürlük Mah.,
09.10.2017 tarihinde Darıca ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Osman Gazi Mah.,
09.10.2017 tarihinde Darıca ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Osman Gazi Mah.,
10.10.2017 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Atatürk Mah.,
10.10.2017 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Özgürlük Mah.,
11.10.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 10:00 arasında Barış Mah.,
11.10.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Barış Mah.,
11.10.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 16:00 ile 17:00 arasında Barış Mah.,
12.10.2017 tarihinde Darıca ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Kazım Karabekir Mah.,
12.10.2017 tarihinde Darıca ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Kazım Karabekir Mah.,
13.10.2017 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 12:50 arasında Balçık Köyü