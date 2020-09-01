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Elektrikli araç yarışı başlıyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) bu yıl 16'ncısını düzenlediği Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında, elektromobil (batarya beslemeli elektrikli araç) kategorisinde 41, hidromobil (hidrojen enerjili elektrikli araç) kategorisinde 7 olmak üzere 38 farklı üniversiteden 48 yurt içi takım mücadele edecek.

Elektrikli araç yarışı başlıyor

01 Eylül 2020 Salı 17:38

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen, 6 Eylül Pazar günü final etaplarıyla sona erecek yarış programı, takımların kayıtlarının alınması ve teknik kontrollerle başladı.  Program kapsamında yarın, 3 ve 4 Eylül tarihlerini teknik kontrollerle geçirecek ekipler, piste ilk olarak 5 Eylül Cumartesi saat 11.00'de elektromobil ve hidromobil birinci final yarışı ilk etabı için çıkacak. 

Elektromobil kategorisinde ekipler, lityum tabanlı hücrelerden oluşturdukları batarya paketlerinden aldıkları enerjiyle elektrik motorlarını sürerek geliştirdikleri araçlarıyla 65 dakikada 60 kilometre yol yapmanın mücadelesini verecek.

Hidromobil kategorisinde ise yakıt piline sağladıkları hidrojenden ürettikleri enerjiyle veya lityum tabanlı hücrelerden oluşturdukları batarya paketlerinden aldıkları enerjiyle elektrik motorlarını sürerek geliştirdikleri araçlarla 65 dakikada 60 kilometre yol yaparak yarışı tamamlamaya çalışacak.

Daha önce yarışa katılmış olan takımlara 10 bin lira, ilk kez yarışa başvuran takımlara 35 bin lira hazırlık teşviki verilen yarışmada, "Performans, Yerli Ürün, Verimlilik Rekor, Teknik Tasarım, Görsel Tasarım, Kurul Özel ve Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşviki" kategorilerinde 3 bin ile 40 bin lira arasında ödül verilecek.

Başvuruları 6 Mart 2020'de son bulan yarışlar için Türkiye'den 115, yurt dışından 2 takım (KKTC ve Hindistan) olmak üzere 117 başvuru yapıldığı, başvuruların 103'ünün elektromobil, 14'ünün hidromobil kategorisine olduğu bildirildi.

Elenen ve salgın ile farklı sebeplerden dolayı geri çekilen takımlar sonucunda yarışa elektromobil kategorisinde 41, hidromobil kategorisinde 7 olmak üzere 38 farklı üniversiteden toplam 48 yurt içi takımın devam ettiği kaydedildi. 




AA
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