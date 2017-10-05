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Elektronik sigara tehdidi

Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsünde yapılan 2 yıllık bilimsel çalışma, elektronik sigaradaki aromaların ki tümör hücrelerinin yayılma ve artış hızını tetiklediğini ortaya çıkardı.

Elektronik sigara tehdidi

05 Ekim 2017 Perşembe 09:22


TÜBİTAK desteğiyle Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsünün Müdür Yardımcısı ve Madde Bağımlılığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Görkem Yararbaş yürütücülüğünde, elektronik sigaraya ilişkin bilimsel çalışma gerçekleştirildi. Çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Yararbaş, elektronik sigarakullanımının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaygınlaştığını söyledi.

KORKULMASI GEREKİYOR

Yaptıkları araştırmada internet üzerinden satın alınan 11 farklı elektronik sigara aromasının hücre grupları üzerinde etkilerini incelediklerini vurgulayan Yararbaş, "Amacımız elektronik sigaranın olası zararlarını öngörebilmek adına kanıt elde etmekti. Çalışmamızın ilk sonuçları bizlere özellikle aroma içeriklerinin dikkate alınması gerektiğini gösteriyor. Aromalar, elektronik sigaraların belki en hoş, sempatik yüzünü oluştursa da verdiği zararlara bakıldığında üzerinde dikkatle durulması gereken, korkulması gereken boyutu olduğunu görüyoruz." dedi.

TÜMÖRÜN YAYILMA HIZINI ETKİLİYOR

TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarıyla ilgili bilgi veren Yararbaş, şöyle konuştu:

"Elde ettiğimiz bulgular bize elektronik sigaralardaki belirli aromaların, belirli doz aralığında alındığında özellikle solunum yolunda tümör hücrelerinin yayılma ve artış hızını tetiklediğini gösteriyor. Bu tek başına elektronik sigara solüsyonlarının klinik anlamda hangi hastalığı ne derece yaptığını yansıtmaz ama yol gösterici olabilir. Çalışmalarımızın bundan sonraki aşamalarını bu noktada yoğunlaştırdık."

PASİF İÇİCİLERE DE ZARARI VAR

Elektronik sigaranın kullanıcının yakınlarına da zarar verebildiğini anlatan Yararbaş, elektronik sigara sıvılarını içen bir çocuğun ciddi şekilde zehirlenebileceğini kaydetti. Yararbaş, elektronik sigaranın zararlarının gelecekte daha iyi anlaşılacağına dikkati çekerek, "İleride elektronik sigara nedeniyle farklı hastalıklar ortaya çıkması da söz konusu." diye konuştu. Konuyla ilgili daha çok bilimsel çalışma yapıp sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını vurgulayan Yararbaş, elektronik sigara kullanıcılarının bilinçlendirilmesi için bilimsel araştırmaların artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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