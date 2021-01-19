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Eline Küreği Aldı, Vatandaşın Kapısını Temizledi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, hafta sonu yağan yoğun kar sonrası vatandaşların karla mücadelesine destek için eline kürek aldı.

Eline Küreği Aldı, Vatandaşın Kapısını Temizledi

19 Ocak 2021 Salı 15:08

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, hafta sonu yağan kar yağışı sonrası ilçeyi turladı. Başkan Şayir ilçe turunda kapısını temizlemeye çalışan vatandaşın kapısındaki karı temizlemesine yardımcı olarak vatandaşların gönlüne girmeyi de ihmal etmedi.      

ELİNE KÜREĞİ ALDI KAPIYI TEMİZLEDİ 

Başkan Şayir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir komşumuzun kapı küreme işine yardımcı olmak güzeldi. Birlikte #YükselenŞehirDilovası" notuyla paylaştı. Başkan Şayir’in paylaşımı vatandaşlardan büyük takdir topladı. 







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