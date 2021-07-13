Ellerimde Güç Var Projesi'nde teorik eğitimler tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Ellerimde Güç Var” projesinde gönüllü olan 120 öğrenciye çevrimiçi olarak İşaret Dili Eğitimi verdi. 8 hafta süren eğitimin sonunda öğrencilere katılım belgesi verilerken, işitme engelliler ile işaret dili pratiği yapılarak karşılıklı iletişim kurmaları sağlandı.

8 HAFTALIK EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 60’şar gönüllü kişiden oluşan 2 gruba çevrim içi olarak haftada iki gün işaret dili eğitimi verildi. Verilen eğitimde işitme engelliler ile iletişim kurabilecek seviyede işaret dili öğretildi. Yetkililer uygulamalı eğitimin sonunda müfredattaki konuları kapsayan işaret dili kitapçığı da katılımcılara hediye edileceğini aktardı.

ATÇILIK VE OKÇULUK EĞİTİMİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Gençlik Projeleri Destek Programı” çerçevesinde desteklenen projenin koordinatörlüğünü Kocaeli Sağırlar Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üstlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Kâğıt Spor Kulübü Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilen projede 120 gönüllü katılımcı ile 20 işitme engelli birey bir araya gelerek uygulamalı olarak atçılık ve okçuluk eğitimleri aldı.

SERTİFİKA TÖRENİ

Teorik eğitimi tamamlayan gençlere düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Programa Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç, Kocaeli Sağırlar Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hasan Aktürkoğlu ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Sezer Ceyhan katıldı. Katılım sertifikası programında konuşan Kocaeli Sağırlar Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hasan Aktürkoğlu; “1980 yılında kurulan derneğimizin gençlik, spor, sanat kültür gibi branşlarda birçok faaliyeti var. 41. yıl dönümünü kutladığımız bu özel senede çok güzel bir projeye imza attık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortaklaşa yaptığımız bu proje için bütün yetkililere teşekkür ediyorum. Ayrıca işaret dili eğitimine katılan siz değerli öğrencilere tek tek teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

“PROJENİN EN ÖNEMLİ UNSURU GENÇLER”

Projenin bakanlıktan destek aldığını ifade eden Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç; “Projeyi planlayan, akademik hayata geçmesinde emek veren kıymetli Kocaeli Sağırlar Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Derneğine, çalışma arkadaşlarıma ve en önemlisi bu projeyi var eden siz gönüllülere tek tek teşekkür ediyorum. Siz burada çok ayrıcalıklı bir yer teşkil ediyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi olarak engelliler ile birlikte birçok alanda buluşuyoruz, engelli kardeşlerimizle vatandaşlarımızla onların eğitim alanında kültür alanında spor alanında, ulaşım alanında, sağlık alanında birçok noktada elimizden geldiğince onlarla birlikte olmaya, onların yanında olmaya, onların imkânlarını en üst seviyeye çıkartma noktasında elimizden geleni seferber etmeye gayret ediyoruz. Bu güzel proje sayesinde sadece ellerimizle ve yanında biraz özverimizle, ilgimizle neleri başarabileceğimizi çevremizdeki birçok insana gösterme fırsatı elde etmiş olacağız. Buraya zaman ayırdığınız ve bu farkındalığı hayata geçirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışmanın ileriki zamanlarda daha da genişleyerek daha geniş kitlelere ulaşmasını ve bütün alanlarda engelli kardeşlerimizin istifadesine vesile olmasını diliyorum” dedi.















































