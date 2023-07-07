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Ellerini kuruttuğu havluyla ayakkabısını sildi, yetmedi su içtikleri cami musluklarını bozdu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde gençlerin su içtikleri cami şadırvanında musluklara zarar verdiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerden birinin ıslanan elini kuruladığı havluyu, ayakkabısını sildikten sonra çöpe attığı anlar da yer aldı.

Ellerini kuruttuğu havluyla ayakkabısını sildi, yetmedi su içtikleri cami musluklarını bozdu

07 Temmuz 2023 Cuma 13:41

  Olay, Fatih Mahallesi Kayın Sokak üzerinde bulunan Fatih Camisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 genç caminin şadırvanına gelerek musluklardan su içti. Suyu kapatan gençler muslukların başlarını hareket ettirerek kırmaya çalıştı. Ayağa kalkan gençlerden biri ise duvarda asılı olan havluya yöneldi. Havluyla ellerini kurulayan genç, ayakkabısını da sildikten sonra çöpe attı. Kapıya yönelen gençler, geri dönüp tekrardan musluklara zarar verdi ve koşarak uzaklaştı. Olay neticesinde 2 musluk zarar gördü. Zarar gören muslukların onarıldığı öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
Bozulan muslukları onaran Taşketin Maraş, "Hoca beni aradı. Gelip baktığımda çeşme kırılmıştı, vanadan kapattım. Çeşmeyi tamir ettim, şu anda çalışıyor. Çeşmede bir sorunumuz yok. Musluğun birini boğazından oynatmışlar, birini de kırmışlar. Daha öncede oluyordu çeşmeleri söküyorlardı. Biz şadırvanın kapısını kapatıyorduk. Görüntüleri izledik. Havluyu da aldılar. Ayakkabılarını sildikten sonra yürüdüler. Polise şikayetçi olduk" dedi.

İHA
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