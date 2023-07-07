Ellerini kuruttuğu havluyla ayakkabısını sildi, yetmedi su içtikleri cami musluklarını bozdu
Kocaeli'nin Derince ilçesinde gençlerin su içtikleri cami şadırvanında musluklara zarar verdiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerden birinin ıslanan elini kuruladığı havluyu, ayakkabısını sildikten sonra çöpe attığı anlar da yer aldı.
Bozulan muslukları onaran Taşketin Maraş, "Hoca beni aradı. Gelip baktığımda çeşme kırılmıştı, vanadan kapattım. Çeşmeyi tamir ettim, şu anda çalışıyor. Çeşmede bir sorunumuz yok. Musluğun birini boğazından oynatmışlar, birini de kırmışlar. Daha öncede oluyordu çeşmeleri söküyorlardı. Biz şadırvanın kapısını kapatıyorduk. Görüntüleri izledik. Havluyu da aldılar. Ayakkabılarını sildikten sonra yürüdüler. Polise şikayetçi olduk" dedi.
İHA