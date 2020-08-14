Ellibeş'ten esnaf ziyaretleri

Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı çalışması gerçekleştirilen Alemdar Caddesinde ziyaretlerde bulunarak, esnafın çalışmalar hakkındaki görüşlerini dinledi. İl Başkan yardımcıları Alper Doğan, İbrahim Gürsel, İbrahim Elgin, Ahmet Sönmez ve Haluk Ercan'ın da eşlik ettiği ziyarette Ellibeş, esnafa baklava ikramında bulundu. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş, yaptığı konuşmada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 11 gündür bölgede altyapı çalışmasını sürdürdüğünü hatırlattı. Eski bir belediye başkanı olarak bölgede yürütülen çalışmaların zorluğunu çok iyi bildiğini dile getiren Ellibeş, "İzmit gibi gündüz gezen nüfusunun çok yoğun olduğu bir ilçemizde, hayat devam ederken çift vardiya çalışma yapılıyor. Açık kalp ameliyatı gibi bir durum söz konusu." dedi.Ellibeş, çevrede alınan önlemler ve çalışmanın hızının takdire şayan olduğunu vurgulayarak, "Bölge esnafımız da bu konuda teşekkürlerini iletiyor. Toplam bin 150 metrelik altyapı çalışması var. Yolun tamamı 280 metreden oluşuyor. Yağmur, kanalizasyon ve temiz su hatları çekiliyor. Şu an 180 metrelik bölümde bunlar bitmiş durumda." ifadelerini kullandı.