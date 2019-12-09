EMD’den ‘30.Yaş’ kutlaması

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi üyeleri derneğin 30. yaşını ve yeni yılı birlikte kutladı. Sektörün zor bir süreçten geçtiğini söyleyen EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, “Son 5 yılda gazete tirajları 5 milyondan 2 milyona indi. Tirajlardaki düşüş reklam gelirlerini ve dolayısıyla istihdamı da olumsuz etkiledi. Umarım yeni yıl, yatırımların artıp işsizliğin düştüğü mutlu bir sene olur” dedi.

Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi’nin, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda düzenlediği 30. Yaş ve Yeni Yıl kutlamasına İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Tarık Çiçek ile dernek üyesi ekonomi muhabirleri ile eşleri katıldı.

Derneğin 30.Kuruluş Yıldönümü nedeniyle üyelere seslenen EMD İzmir Şube Başkanı Murat Demircan, “30 yıl bir insanın ömründe olduğu kadar, kurumlarında yaşam sürelerinde hiç azımsanmayacak bir süre. Hele ki, EMD gibi gönüllü sivil toplum kuruluşlarında 30 yıllık geçmişe sahip kurum sayısı çok az” dedi.

İZMİR, TELEVİZYONUNA KAVUŞTU

Önceki yıllarda basın sektöründeki kan kaybından sıkça söz ettiğini belirten Başkan Demircan, “İzmir’in yerel televizyonu olmayan iller arasında olmasından duyduğumuz üzüntüyü dile getirmiştik. 2019 yılında İzmir merkezli uydudan yayın yapan 3 TV kanalına kavuştuk. Umarım önümüzdeki yıllarda bu sayıyı daha da arttırırız ” diye konuştu.

OLUMSUZLUKLAR ZİNCİRİ

Basın sektörünün ekonomik kriz nedeniyle adeta bitkisel hayata girdiğinin aktaran Murat Demircan şunları söyledi: “2017 yılında 3 milyonun üzerinde olan gazete tirajları bugün 2 milyon bandında tutunmaya çalışıyor. Söz konusu rakamların 2014 yılında 5 milyonun üzerinde olduğunu düşünecek olursak son 5 yılda gazete tirajları 3 milyon düşmüş. Yani tirajda 5 yılda yüzde 60 erime olmuş. Tirajlardaki böylesine büyük düşüş reklam gelirlerini de olumsuz etkiliyor. Bu süreçte tabii ki en çok biz gazetecileri olumsuz etkiliyor.”

“TAMAMI KADROYA ALINSIN”

Açıklanan istihdam paketini olumlu fakat eksik bulduklarını da sözlerine ekleyen Demircan, “Söz konusu istihdam paketi çalışan lehine iyileştirilmeli. İŞKUR üzerinden 9 ay boyunca medya sektöründe istihdam edilen kişilerin en az yarısının sürekli kadroya alınma şartı, ‘tamamının’ istihdam edilmesi şeklinde değiştirilmelidir” ifadelerini kullandı.

“DAHA İYİ BİR YIL OLMASINI BEKLİYORUZ”

TÜİK verilerine göre 2020 yılının ekonomik açıdan 2019’a göre bir nebze olsun daha iyi olmasının beklendiğini söyleyen Demircan, “2020 yılının Türkiye’de hukukun ve insan haklarının demokratik ülkelerdeki seviyelere çıktığı, kadın cinayetlerinin son bulduğu, gazetecilerin özgürce yazabildikleri bir yıl olmasını diliyoruz” dedi.

"EKONOMİ TIKIRINDA DEĞİL"

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ise ekonominin halk arasındaki tabir ile 'tıkırında' olmadığını vurguladı. Dikmen, "Bunu anlamak için ekonomi muhabiri ya da ekonomist olmaya gerek yok. Bundan en çok etkilenen sektörlerden biri bizim sektörümüz. Gazeteler kapanıyor gazeteciler işsiz kalıyor. İşten çıkarılan gazeteci arkadaşlarımız için Avrupa Birliği projemiz kapsamındaki telif programıyla yazdıkları haber karşılığında çorbada bizim de bir parça tuzumuz olmakta" diye konuştu.

Fotoğraf altı: Konuşmaların ardından EMD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan, İGC Başkanı Misket Dikmen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Tarık Çiçek ile dernek yönetim kurulu üyeleri 30. Kuruluş Yıldönümü pastasını kesti.



