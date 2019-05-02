"Emeğin kenti Kocaeli’ye hoş geldiniz"

Başkan Büyükakın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ilimize gelen binlerce işçinin temsilcisi olan Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ilimize gelen Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, Demiryol-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı ve Türk-İş İstanbul Bölge Başkanlığı görevini sürdüren Adnan Uyar’ı makamında konuk etti. “Türkiye’nin kalkınmasında ve gelişmesinde işçi kardeşlerimizin büyük rolü var” diyerek konuklarını ağırlayan Büyükakın, istikrar ve istikbal için alın teri ile emeğin büyük değer taşıdığını ifade etti.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜNÜ KUTLADI

Kocaeli’nin bir işçi, emekçi kenti olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi olarak istihdama yönelik açılan kurslar ve teşviklerin insanımızın taleplerine cevap verdiğini söyleyen Başkan Büyükakın, nazik ziyaretleri için Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Türk-İş Konfederasyonu Denel Başkanı Ergün Atalay ise Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye başkalığına seçilerek göreve başlayan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı tebrik etti. Büyükakın bir kez daha tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladığını da söyledi. Birliktelikte Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Gökmen Mengüç de hazır bulundu.