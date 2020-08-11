Emek Mahallesi'ne yeni park

İlçe genelinde birçok alanda çalışmalarını sürdüren ve sosyal yaşam alanlarının başında gelen parkların yenilerini de inşa eden Çayırova Belediyesi, Emek Mahallesi 49 sokak üzerinde yeni bir parkın inşa çalışmalarına başladı. 180 metrekare çocuk oyun alanı, 70 metrekare spor alanları, oturma ve dinlenme alanları gibi donatıların yer alacağı proje 450 metrekare yeşil alana sahip olacak.



1000 metrekare alan üzerinde inşası başlayan park kısa bir süre içerisinde tamamlanarak kullanıma sunulacak.



