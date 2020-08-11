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Emek Mahallesi'ne yeni park

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Emek Mahallesi’nde projelendirdiği parkın yapımına başladı.

Emek Mahallesi'ne yeni park

11 Ağustos 2020 Salı 15:40

İlçe genelinde birçok alanda çalışmalarını sürdüren ve sosyal yaşam alanlarının başında gelen parkların yenilerini de inşa eden Çayırova Belediyesi, Emek Mahallesi 49 sokak üzerinde yeni bir parkın inşa çalışmalarına başladı. 180 metrekare çocuk oyun alanı, 70 metrekare spor alanları, oturma ve dinlenme alanları gibi donatıların yer alacağı proje 450 metrekare yeşil alana sahip olacak. 1000 metrekare alan üzerinde inşası başlayan park kısa bir süre içerisinde tamamlanarak kullanıma sunulacak. 

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