Emekçilerimizle omuz omuza olmaktan onur duyuyorum

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Beylikbağı’nda faaliyetleri sürdüren plastik sektörünün önde gelen kuruluşlarından olan AK Plastik fabrikasını ziyaret ederek çalışanlarla birlikte öğlen yemeği yedi. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Böyet ve ekibi tarafından karşılanan Başkan Büyükakın’a, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve il protokolünün katıldığı ziyarette fabrika alanını gezen ve çalışanlarla sohbet eden Başkan Büyükakın, “Ülkemizin gelişimi için alın teri dökerek üretim gerçekleştiren tüm emekçi kardeşlerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

“CEVAP VERMEK İÇİN KOLLARI SIVADIK”

Kocaeli’nin bir üretim ve emekçi kenti olduğunu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada dile getiren Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi olarak istihdama yönelik açtığımız ve açacağımız kurslar ile birlikte daha nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. KOMEK kurslarımız başta olmak üzere her alandaki imkânlarımızı kullanarak sanayicimizin ve KOBİ’lerimizin istediği yetenekte ve bilgide personel ihtiyacı için meslek edindirme kurslarına daha fazla ağırlık vereceğiz. Sanayicimizin bu anlamda bizden istediği özelliklerdeki çalışan talebine cevap vermek için kolları sıvadık” ifadelerini sarf etti.

“HER DEĞER İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM”

Tüm emekçi kardeşlerimizin, yaşamaktan keyif aldığı bir kent ideali ve hedefi için çalıştıklarını da dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bugün burada işçi kardeşlerimle omuz omuza olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Onların sofrasına oturduk ve öğlen yemeğimizi yedik. Bu ülke için ürettikleri her değer için çok teşekkür ederim. Aileleriyle sağlıklı ve mutlu bir yaşam geçirmelerini de diliyorum. Bunun yanı sıra yatırım yapan ve üretim için çok büyük sorumluluk alan sanayicilerimize ve KOBİ’lerimizin yöneticilerine de ayrı bir teşekkür etmek istiyorum” diyerek açıklamasını tamamladı. Ziyaret çekilen hatıra fotoğraflarının ardından tamamlandı.

















