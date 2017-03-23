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EMEKLİ İKRAMİYELERİ BELİRLENDİ !

450 bin emekli memur için ek ikramiye süreci başladı. SGK bir duyuruyla detayları açıkladı.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ BELİRLENDİ !

23 Mart 2017 Perşembe 09:21


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 8 Ocak 2017 tarihinde, ilgili kanununda yapılan değişiklikle 7 Ocak 2015 tarihinden önce aylık bağlanan memurlara 30 yılın üzerindeki hizmetleri karşılığında da emekli ikramiyesi ödenmesinin önünün açıldığını duyurdu. SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, kamuda memur olarak çalışanların emeklilik ikramiyelerinin en fazla 30 yıl üzerinden hesaplandığı hatırlatılarak, "Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2017 tarihinden önce ve 17 Mart 2017 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan başvuruların incelenmesi sonucu; 30 yıl üzeri hizmetleri için yapılan ikramiye ödemeleri emeklilerin bankalardaki hesaplarına gönderildi. Emekli ve hak sahipleri, emekli ikramiyesi ödemelerini 21 Mart 2017 tarihinden itibaren maaşlarını almakta oldukları banka şubelerindeki hesaplarından tahsil edebileceklerdir" denildi.

SGK Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Bu kapsamda olan ve açmış olduğu davanın hangi aşamada olduğu veya sigortalı hizmetleri ile birlikte hizmeti 30 yıldan fazla olanların sigortalı hizmet sürelerinin tetkiki, gibi nedenlerle işlemleri devam edenlere, inceleme sonuçlarına göre ödemeler yapılmaya devam edecektir. Bu nedenle de başvuruda bulunmuş olanlardan incelemeleri devam edenlerin ayrıca bir talepte bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

Emekli olunduğu tarihte geçerli olan katsayılara göre 1 tam yıl için hesaplanan emekli ikramiyesi tutarı ekli tabloda gösterilmiştir. Ancak, her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiye tutarının bir yıllık tutarı 50 Türk lirasının, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 100 Türk lirasının altında olamayacak şekilde emekli ikramiyeleri ödenecektir. Buna göre, 1994 yılı Mart ayı içerisinde emekli olan ve 37 yıl 9 aylık hizmeti üzerinden emekli aylığı bağlanan bir şube müdürüne (7) tam hizmet yılı karşılığında ödenecek emekli ikramiyesi, emekli olduğu tarihteki katsayılara göre 70,77 TL (10,11 x 7) olmakla birlikte, her yılına ödenecek ikramiye 50 TL'den az olmayacağından emeklimize ödenecek ikramiye tutarı 350 TL olacaktır. Diğer taraftan, 2006 yılı Eylül ayında emekli aylığı bağlanan aynı durumdaki emeklimize ödenecek emekli ikramiyesi ise 7.317,17 TL (1.045,31 x 7) tutarında olacaktır. İkramiye tutarının üst sınırı 7 bin 500 lira olarak belirlenmiş olup, 7 bin 500 Türk Lirası üzerindeki tutar ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte 2018 yılı Mart ayı içerisinde ödenecektir. Emekli ve hak sahipleri, ödeme bilgileri ile ikramiyeye esas alınan hizmet bilgilerini www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir"

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