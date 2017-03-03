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EMEKLİLER DİKKAT!

Bankalar sözleşmelere gizli ibareler koyuyor!

EMEKLİLER DİKKAT!

03 Mart 2017 Cuma 09:47

 Emekliye promosyonda son aşamaya gelindi. Bakan'ın bankalar emeklileri zorlayamaz açıklamasına rağmen bankaların sözleşmelere gizli ibareler koyduğu ortaya çıktı.

Emekliler promosyonda istediğini almaya başlıyor. Başvurular alınmaya ve ödemeler yapılmaya başlarken, emeklilerin promosyona kolayca ulaşabilmesi için şartlar da kaldırıldı. 7 bankayla şartların kaldırıldığı yeni protokolü imzalamaya başlayan Sosyal Güvenlik Kurumu, önceki protokole imza atan 9 bankayla da irtibat halinde. Kısa sürede işlemin tamamlanması bekleniyor. Hatta bazı bankalar daha yeni protokole imza atmadığı halde, emeklilere promosyon için kredi kartı, kredili mevduat hesabı ve otomatik ödeme talimatı şartlarını kaldırdı. Emeklilerin promosyonu sorunsuz ve kolayca alması istenirken, Maliye Bakanı Naci Ağbal da bankaları uyardı.

BAKAN AĞBAL UYARDI!

Maliye Bakanı Naci Bakan Ağbal, "Emeklilerimizin kendilerine yapılan promosyon ödemesi karşılığında bankaları ile olan ilişkilerinde azami derece gayret gösterecekleri tabiidir. Bankaların müşteri ilişkileri departmanları emeklilerimize gerekli bilgilendirmeleri, yönlendirmeleri yapar. Bunun için çok fazla evrak imzalatmak doğru değil" dedi. Ağbal, "Bankalarımızdan, müşteri ilişkileri kapsamında emekli vatandaşlarımıza daha fazla ilgi göstermelerini bekliyoruz. İlgi gösterilmesi durumunda emekli vatandaşımız da bankacılık işlemlerini tabii ki maaşını aldığı bankadan yapacaktır. Onun için bankalarımız emeklilerimize yardımcı olmalı, onları zorlamamalı" ifadesini kullandı. "Profesyonel işletmecilikte önemli olan müşteri üzerinde güven oluşturmaktır, karşılıklı güvendir" diyen Ağbal, şöyle devam etti: "Kimse müşteriye 'Bu parayı bankadan çekmeyeceksin' demiyor zaten. Müşteri emekli aylığını aldıktan sonra istediği işlemleri yapabilir."

TAAHHÜTNAMEYE DİKKAT!

Bazı bankaların promosyon almak isteyen emeklilere sundukları taahhütnamelerde uyanıklık yaparak, "Bankacılık işlemlerinin tamamını sizden yapmaya gayret edeceğim" gibi ibareler eklediği belirtiliyor. Uzmanlar, emeklilerin taahhütnameleri imzalamadan önce dikkatlice okumaları gerektiğini vurgulayarak, "Dayatma yapan bankadan maaş almayın" dediler.

BİR BANKA DAHA İMZA ATTI

Şekerbank, SGK ile protokol imzaladığını duyurdu. Açıklamaya göre; emekli maaşını 3 yıl boyunca Şekerbank aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, maaş tutarlarına göre promosyon ödemelerinden yararlanabilecek.

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