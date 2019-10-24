banner465
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES'leniyor“ projesi

Kocaeli'de Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından "Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES'leniyor" projesi kapsamında panel düzenlendi. EGM Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Kuruca, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

'Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES'leniyor' projesi

24 Ekim 2019 Perşembe 09:13

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından "Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES'leniyor" projesi kapsamında panel düzenlendi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Sosyal Tesisler Konferans Salonu'nda düzenlenen panele sektör temsilcileri, öğrenciler ve ilgililer katıldı.

Panelde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) uygulamalarının faydaları anlatıldı.

EGM Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Kuruca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gebze'de güzel bir panel gerçekleştirildiğini belirterek, GOSB'ta yapılanları büyük bir hayranlıkla dinlediklerini söyledi.

Buradan Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlandığını ifade eden Kuruca, "Bu tür modellerin Türkiye'de daha çok hayata geçirilmesi için de daha çok kaynağa ihtiyaç var. Birincisi insan kaynağı, bu konuda geri değiliz. Daha yaygın şekilde eğitime daha çok yatırım yapıyor olmamız lazım. Öte yandan da finansal kaynak, burada da dış kaynaklara muhtaç durumdayız. İnşallah ileride kendi ülke kaynaklarımızla, yerli kaynaklarımızla tasarruf ederek bu tür yatırımların daha da artmasına vesile olacağız." diye konuştu.

GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım da organize sanayi bölgeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Okçulardan 9 madalya geldi Okçulardan 9 madalya geldi
Minik öğrencilerden Başkan’a Sürpriz ziyaret Minik öğrencilerden Başkan’a Sürpriz ziyaret
Darıca'da da Milli Mücadele ve Cumhuriyet Söyleşisi Darıca'da da Milli Mücadele ve Cumhuriyet Söyleşisi
Çocuklarının sağlığına kavuşacağı günü bekliyor Çocuklarının sağlığına kavuşacağı günü...
Kocaeli'de Kocaeli'de "Su İzleme Günü Etkinliği"
Kentsel dönüşüme büyük müjde Kentsel dönüşüme büyük müjde
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Okçulardan 9 madalya geldi
Geleneksel Okçuluk sporcuları ilk defa düzenlenen açık hava şampiyonasında kürsüye ambargo koydular.

Haberi Oku