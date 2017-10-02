Emekliye çifte zam

Emeklilerin zam ayı yaklaşıyor. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Ocak'ta, 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon kadar zam alacağı için, verileri izliyor. Orta Vadeli Program'daki yüzde 9.5 olan 2017 yılı enflasyon öngörüsüne göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.4 olacak. Ayrıca aylıklar artacağı için, her ay verilen net maaşların yüzde 4'ü oranındaki ek ödeme (vergi iadesi) de yükselecek.

Emeklilerin zam ayı yaklaşıyor. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Ocak'ta, 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon kadar zam alacağı için, verileri izliyor. Orta Vadeli Program'daki yüzde 9.5 olan 2017 yılı enflasyon öngörüsüne göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.4 olacak. Ayrıca aylıklar artacağı için, her ay verilen net maaşların yüzde 4'ü oranındaki ek ödeme (vergi iadesi) de yükselecek.

NASIL DEĞİŞECEK?

TAKVİM, enflasyon öngörüsüne göre, ek ödeme dahil yeni maaşları kuruşu kuruşuna hesapladı. Hazırladığımız tabloları inceleyenler, Ocak ayındaki zammın yüzde 3.4 olması halinde eline geçecek parayı görebilecek.Örneğin; halen bin 500 lira net maaşı olan emekli, aylık 60 lira da ek ödeme alıyor. Emeklinin eline bin 560 lira geçiyor. Ocak ayında yüzde 3.4 zamla emeklinin net maaşı bin 551 liraya yükselecek. Bu durumda net maaşın yüzde 4'ü oranındaki ek ödeme de 62 liraya çıkacak. Emeklinin eline Ocak'ta bin 613 lira geçecek. Halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylığı da 4 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emeklinin eline, ek ödemeyle birlikte 4 bin 409 lira geçiyor. Ocak'ta net maaş 4 bin 240 liradan 4 bin 384 lira 16 kuruşa, ek ödeme de 169 liradan 175 lira 36 kuruşa çıkacak. Emeklinin geliri 150 lira 52 kuruş artışla 4 bin 559 lira 52 kuruşa yükselecek. (Takvim)