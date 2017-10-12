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Emekliye eşit zam

Ekstra zamlar emekli maaşları arasındaki makası azaltırken, ‘eşit zam’ formülü de yine gündemde SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlarının toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenmesini bekliyor.

Emekliye eşit zam

12 Ekim 2017 Perşembe 11:08

Emekli maaşları arasındaki makası azaltmak, gelir düzeyini artırmak için son yıllarda pek çok ekstra zam düzenlemesi yapan hükümet, emeklilerin yüzünü güldürdü. Ekstra zamlarla maaşlar arasındaki makas azalırken, emeklilerin gelirini artıracak yeni düzenlemeler de gündeme geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, özellikle 'eşit zam' formülünün hayata geçirilmesini bekliyor. Halen memur emeklilerinin zamları memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor. 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, "Madem aynı çatı altındayız, ayrı zamlar olmamalı. Tüm emekliler için toplu sözleşme yapılmalı" çağrısı yapıyor. Emekliler, toplu sözleşmeyle zamların belirlenmesinin maaşlarda iyileştirme yolunu da açacağının altını çiziyor.

 

İYİLEŞTİRME İMKANI

Toplu sözleşmenin hayata geçirilmesi halinde, emekliler arasında farklı zam sistemleri son bulacak. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı bir arada belirlenecek. Düşük maaşlı olanlara iyileştirme de daha kolay olacak. Ayrıca zam oranı önceden bilinecek enflasyona bağlı olmayacak. Hükümet, Temmuz 2015'te, maaşı bin 100 liranın altında kalan SSK ve Bağ- Kur emeklilerine, enflasyon zammına ek olarak seyyanen zam yapmıştı. Bu zamdan memur emeklileri yararlanamamıştı. Hükümet Ocak 2016'da da tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına ekstra 100 lira seyyanen zam yansıtmıştı.

 

ASGARİ ÜCRET AYARI

Çok düşük maaş alan emeklileri rahatlatacak bir formül gündemde. Buna göre; tüm emekli maaşları asgari ücretten daha az olmayacak. Bu sağlanırsa özellikle 2000'den sonra emekli olan SSK'lılar ile Bağ- Kur tarım emeklilerinin maaşlarında ciddi zamlar yapılacak. Şu anda uygulanan net bin 404 liralık asgari ücret, emekli maaşının da tabanını oluşturacak. Böylece tüm emekli maaşları bin 404 liranın üzerinde olacak. Halen en düşük maaşlar Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 6, esnaf emeklilerinde bin 260, SSK emeklilerinde ise 885 lira. Yeni sistem gelirse maaşlara 519 lirayı bulan zam olacak.

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