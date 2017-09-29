banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Emekliye ocak ayında 144 lira zam

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammını beklerken, Orta Vadeli Program’daki öngörü artışın yüzde 3.4 olacağını gösterdi. Buna göre zam 144 liraya ulaşacak

Emekliye ocak ayında 144 lira zam

29 Eylül 2017 Cuma 09:19

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı netleşmeye başladı. Dün açıklanan Orta Vadeli Program'da 2017 yılı enflasyon öngörüsü yüzde 9.5 olarak açıklandı. Bu öngörü, 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun, yani emeklilerin zam oranının yüzde 3.4 olacağını gösterdi. 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 3.4 olarak gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 144 liraya varan artış olacak. Halen en yüksek aylık 4 bin 240 lira seviyesinde. Zam oranı yüzde 3.4 olursa, bu maaş 4 bin 384 liraya yükselecek. En düşük maaş ise Bağ- Kur esnaf emeklilerinde bin 260 liradan bin 302 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 6 liradan bin 40 liraya çıkacak. SSK'lılarda en düşük maaş da 2000'den önce emekli olanlarda bin 485 liradan bin 535 liraya, 2000-2008 arası emekli olanlarda bin 165 liradan bin 204 liraya, bu yıl emekli olanlarda 885 liradan 915 liraya ulaşacak.

MEMURA YÜZDE 4

Öngörü gerçekleşirse, memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 olacak. 2017'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşmadığı için maaşlara enflasyon farkı yansıtılmayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alıp almayacağı ise 3 Ocak'ta TÜİK'in açıklayacağı verilerle kesinleşecek. Emekliler ve memurlar aynı ay içerisinde zamlı maaşlarını ceplerine koyacak. (Posta)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yeni başkan belli oldu Yeni başkan belli oldu
Su seviyesi yüzde 50'nin altında Su seviyesi yüzde 50'nin altında
Merdivenden uçmaktan son anda kurtuldu Merdivenden uçmaktan son anda kurtuldu
Köşker’den esnaflara bayrak hediyesi Köşker’den esnaflara bayrak hediyesi
Yaz saati uygulaması devam edecek Yaz saati uygulaması devam edecek
Neden arsa ve arazi yatırımı? Neden arsa ve arazi yatırımı?
Yukarı Çık

banner149

Yeni başkan belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, üçüncü turun ardından belli oldu.

Haberi Oku