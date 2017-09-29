Emekliye ocak ayında 144 lira zam

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı netleşmeye başladı. Dün açıklanan Orta Vadeli Program'da 2017 yılı enflasyon öngörüsü yüzde 9.5 olarak açıklandı. Bu öngörü, 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun, yani emeklilerin zam oranının yüzde 3.4 olacağını gösterdi. 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 3.4 olarak gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 144 liraya varan artış olacak. Halen en yüksek aylık 4 bin 240 lira seviyesinde. Zam oranı yüzde 3.4 olursa, bu maaş 4 bin 384 liraya yükselecek. En düşük maaş ise Bağ- Kur esnaf emeklilerinde bin 260 liradan bin 302 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 6 liradan bin 40 liraya çıkacak. SSK'lılarda en düşük maaş da 2000'den önce emekli olanlarda bin 485 liradan bin 535 liraya, 2000-2008 arası emekli olanlarda bin 165 liradan bin 204 liraya, bu yıl emekli olanlarda 885 liradan 915 liraya ulaşacak.

MEMURA YÜZDE 4 Öngörü gerçekleşirse, memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 olacak. 2017'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşmadığı için maaşlara enflasyon farkı yansıtılmayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alıp almayacağı ise 3 Ocak'ta TÜİK'in açıklayacağı verilerle kesinleşecek. Emekliler ve memurlar aynı ay içerisinde zamlı maaşlarını ceplerine koyacak. (Posta)