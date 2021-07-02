Emek’te Altyapı Ve Üstyapı Seviyesi Yüzde 95

Çayırova Belediyesi vatandaşların konforu için altyapı ve üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Saha çalışmalarını yakından takip eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Emek Mahallesi’nde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi. Vatandaşlar ile sohbet eden, hal ve hatırlarını sorup isteklerini dinleyen Başkan Çiftçi, göreve geldiklerinde Emek mahallesi sakinlerinin kendilerinden ısrarla üstyapı ve altyapı hizmeti talep ettiklerini söyledi.

Göreve geldikleri andan itibaren yatırımların çoğunu Emek Mahallesine yönlendirdiklerini ifade eden Başkan Çiftçi,” Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında toplam 17 bin m2 kilitli parke taşının,10.000 m2’sini tamamladık ve kalan 7 bin m2’yi de önümüzdeki günlerde tamamlayacağız.