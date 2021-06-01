banner621
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Emek’te Parke Ve Bordür Çalışması

Çayırova Belediyesi tarafından cadde ve sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen, kilitli parke taşı ve bordür çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Emek'te Parke Ve Bordür Çalışması

01 Haziran 2021 Salı 14:07

 Çayırova Belediyesi tarafından cadde ve sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen, kilitli parke taşı ve bordür çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi’nde alt yapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda kilitli parke taşı ve bordür çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor. Emek Mahallesi 46, 47, 50,51,52. sokaklarda sürdürülen çalışma kapsamında söz konusu sokaklarda 17 bin 325 m2 söküm yapacak olan ekipler, bu sokaklarda 14 bin 850 m2 kilitli parke taşı ve 4 bin 950 metre bordür çalışması yapacak.

Estetik ve konforlu çalışma ile cadde ve sokakları daha modern  hale getiren Çayırova Belediyesi, program dahilinde çalışmalarını ilçe genelinde ara vermeden sürdürecek.

Çayırova Belediyesi Basın Yayın Ser







Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı
Hastane Otoparkında Tartıştığı Kişiyi Öldürdüğü İddiasıyla Yargılanan Sanığa 25 Yıl Hapis Cezası Hastane Otoparkında Tartıştığı Kişiyi Öldürdüğü...
Kocaeli DEVA’dan Atatürk Vurgusu Kocaeli DEVA’dan Atatürk Vurgusu
Prefabrik Ev ile Hayallerinizdeki Eve Kavuşmak Artık Daha Kolay Prefabrik Ev ile Hayallerinizdeki Eve Kavuşmak Artık...
1 Haziran Kademeli Normalleşme 1 Haziran Kademeli Normalleşme
Kovid-19 Tedbirlerini İhlal Eden 2 Bin 526 Kişiye Para Cezası Kesildi Kovid-19 Tedbirlerini İhlal Eden 2 Bin 526 Kişiye...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Haberi Oku