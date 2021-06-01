Emek’te Parke Ve Bordür Çalışması

Çayırova Belediyesi tarafından cadde ve sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen, kilitli parke taşı ve bordür çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi’nde alt yapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda kilitli parke taşı ve bordür çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor. Emek Mahallesi 46, 47, 50,51,52. sokaklarda sürdürülen çalışma kapsamında söz konusu sokaklarda 17 bin 325 m2 söküm yapacak olan ekipler, bu sokaklarda 14 bin 850 m2 kilitli parke taşı ve 4 bin 950 metre bordür çalışması yapacak.

Estetik ve konforlu çalışma ile cadde ve sokakları daha modern hale getiren Çayırova Belediyesi, program dahilinde çalışmalarını ilçe genelinde ara vermeden sürdürecek.