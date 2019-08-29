Emine Anne’ye son görev

Kahraman ailesi büyük annesini kaybetmenin, büyük üzüntüsünü yaşadı. Onlarca vatandaşın katıldığı cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Kahraman ailesinin büyük anneleri Emine Kahraman, Giresun’un Espiye İlçesi Soğukpınar Beldesi’ndeki aile kabristanlığında gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazında Kahraman ailesi, yaşadığı büyük acıyı dost ve yakınlarıyla paylaştı. Emine Kahraman son yolculuğuna uğurlanmadan evvel, Soğukpınar Beldesi Dikmen Mahallesi’ndeki evinden dualarla uğurlandı. Memleketi Giresun’da toprağa verilen Emine Kahraman’ın cenaze törenine Gebze bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin farklı yerlerinden de çok sayıda yakın akraba ve dostları katılarak Kahraman ailesini bu acılı gününde yalnız bırakmadı.

ACILARINI PAYLAŞTILAR

Dikmen Mahallesi Merkez Cami’nde kılınan cenaze namazına, Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Soğukpınar Belediye Başkanı Mustafa İyice, AK Parti Espiye İlçe Başkanı Ali Küçükaydın, AK Parti Çayırova İlçe Başkan Vekili Aşkın Duman, AK Parti Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediye Meclis Üyesi Mahmut Yandık, Gebze Belediye Meclis Üyesi Abdullah Kahraman, AK Parti Gebze Kurucu İlçe Başkanı Metin Gökçe, Gebze eski Milli Eğitim Müdürü Aydın Ceylan, CHP Espiye İlçe Başkanı İbrahim Akgün, İYİ Parti Espiye Belediye Meclis Üyesi Mehmet Dursun, Espiye eski Belediye Başkanı Erol Karadere, Soğukpınar eski Belediye Başkanı Özcan Özdemir, Espiye Belediyesi eski Başkan Yardımcısı İbrahim Yanık, Gölcük Giresunlular Derneği Başkanı Şinasi Dede, Darıca Giresunlular Derneği Başkanı Bilal Kır, Giresun İş Adamları ve Bürokratları Derneği Başkanı Kemal Tokmak ve yönetim kurulu üyeleri, Gebze Espiyeliler Derneği Kurucu Başkanı İhsan Civelek, Tekke Köyü Derneği Başkanı Mustafa Önal, İstanbul Giresun Federasyonu Kurucu Bakanı Halil Kütük ile Kahraman ailesinin yakınları ve akrabaları katıldı. Cenaze törenine Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler’de çelenk gönderdi.

TAZİYELERİ KABUL ETTİLER

Gazetemizin kurucusu ve Devri Âlem Belgesel Yapımcısı İsmail Kahraman ile Gazetemizin İmtiyaz Sahibi Yunus Kahraman annesini kaybetmesinin üzüntü ve acısını taziyelerini ileten dostlarıyla paylaştı. Taziyeleri kabul eden Kahraman ailesi acılarını paylaşan dostlarına teşekkür etti.



Gazetemizin kurucusu ve Devri Âlem Belgesel Yapımcısı İsmail Kahraman, Gazetemizin İmtiyaz Sahibi Yunus Kahraman ve Kahraman ailesi cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.

Dikmen Cami’nde anne Emine Kahraman için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Cenazeye protokol üyelerinin yanı sıra Türkiye’nin farklı bölgelerinden Kahraman ailesinin eş, dost ve akrabaları katıldı.

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere Kahraman ailesini acı gününde yalnız bırakmadı.





