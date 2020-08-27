Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Anadolu'nun kapılarını sonuna kadar açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinlikleri, '1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nda düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilen yıl dönümü etkinliklerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de kültür çadırı açtı. Büyükşehir çadırını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ziyaret etti. Ziyarette Emine Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi’ni tarihe ve kültüre verdiği hassasiyetten dolayı tebrik etti. Ayrıca etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hereke Halısı takdim edildi.

Dört gün boyunca büyük bir coşkuyla kutlanan etkinlikler önceki gün sona erdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan stantta Kocaeli’nin kültürü ve tarihi başta olmak üzere tüm özellikleri tanıtıldı. Karamürsel Sepeti, Kandıra Bezi, Gölcük Bez Bebekleri gibi ürünlerin sergilendiği programda pişmaniye, ayva cezeryesi ve Çenesuyu da ikram edildi.

EMİNE ERDOĞAN BÜYÜKŞEHİR ÇADIRINI GEZDİ

Büyükşehir Belediyesi’nin kültür yayınlarının, Kocaeli’nin kültürel ve tarihi öğelerinin tanıtımlarının yapıldığı kültür çadırını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da ziyaret etti. Kocaeli’ye ait yöresel ve kültürel öğeleri yakından inceleyen Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden bilgi aldı. Emine Erdoğan’a ayrıca İzmit’in sembollerinden pişmaniye de ikram edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A HEREKE HALISI TAKDİM EDİLDİ

Emine Erdoğan, ziyaret sonunda tarihe ve kültürel öğelerin yaşatılmasına verdiği desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik etti. Öte yandan anma etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Kocaeli’nin kültürel öğelerinden olan Hereke Halısı takdim edildi.









