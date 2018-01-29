EMITT kapılarını ziyaretçilerine açtı

Türkiye´nin en büyük turizm fuarı olan 22. Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Türkiye´nin en büyük turizm fuarı olan 22. Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) kapılarını ziyaretçilerine açtı. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen organizasyonda Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova’nın turizm potansiyeli ziyaretçi ve yatırımcılara detaylı olarak anlatıldı.

Fuarda Doğu Marmara Kalkınma Ajansı standını Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin AKSOY, Düzce Valisi Sayın Zülkif DAĞLI, Düzce Belediye Başkanı Sayın Dursun AY ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU ziyaret ederek bölgenin turizm değerlerinin tanıtıldığı standımızda misafirlerini ağırladılar. Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova İl Kültür Turizm Müdürlükleri Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) koordinasyonunda 5 yıldır olduğu gibi ortak tema altında katılım sağladı.

Turizmdeki Yeni Trendler, Doğu Marmara Potansiyeliyle Örtüşüyor

Dünya genelinde son yıllarda turizmin kitle turizmine, bir başka deyişle deniz-kum-güneş turizmine olan talebin yanı sıra alternatif turizm türlerine yönelik talepte de artış göze çarpıyor. Bu turizm türlerinin başında da Kültür Turizmi, Termal Turizm ve Doğa Turizmi geliyor. Bu turizm türlerinin büyük potansiyele sahip olduğu Doğu Marmara Bölgesi, ayrıca günübirlik ve gastronomi turizmi ile kış turizmine yönelik altyapısıyla öne çıkıyor.