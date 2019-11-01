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Emlak servisi yenilendi

Çayırova Belediyesi emlak servisi yenilendi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, vatandaşların belediyeden daha hızlı ve etkin hizmet alabilmesi için birimlerde yenilikler yapmaya devam ediyor. Başkan Çiftçi’nin talimatı ile Çayırova halkının daha iyi ve hızlı hizmet alabilmesi için emlak servisi yenilendi. Vergi işlemlerinin yapıldığı bu bölüm 150 metrekareye çıkartıldı. Vatandaşların beklemeden hizmet alabilmeleri için gişe ve vezne sayısının artırıldığı emlak servisinde sıra bekleyen vatandaşların oturmaları için koltuklarda bulunuyor. Yenilenen emlak servisinde belediyenin hizmetleri TV ekranlarından vatandaşlara duyuruluyor. Emlak servisi, yenilen fiziki ortam ve geniş alanı ile vatandaşların beğenesini kazandı.

Emlak servisi yenilendi

01 Kasım 2019 Cuma 12:49

 
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