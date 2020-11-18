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EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 2 TAKSİT ÖDEMELERİ BAŞLADI

Darıca Belediyesi’nden Emlak vergisi uyarısı 2020 yılı emlak vergisi 2 taksit ödemeleri, Darıca Belediyesi veznelerinden alınmaya başladı.

EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 2 TAKSİT ÖDEMELERİ BAŞLADI

18 Kasım 2020 Çarşamba 10:04

 30 Kasım’da sona erecek ödemeler için vatandaşlara geç kalmamaları uyarısında bulunuldu. Darıca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılına ilişkin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin 2 taksit ödeme süresinin, bu ayın bitiminde sona ereceği belirtilerek mükellefler uyarıldı. Açıklamada, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için 2020 yılına ilişkin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulunuldu. Yılda iki dönem olarak taksitlendirilen emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin ikinci taksit ödeme
süresi, 30 Kasım’da sona erecek.

ÖDEMELER İNTERNETTEN YAPILABİLİR

Mükelleflerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ödemelerini son güne bırakmamaları istenirken vergilerin internet üzerinden online olarak da ödenebileceği belirtildi. Darıca Belediyesi de vatandaşlara çağrıda bulunarak “Mükelleflerimiz ödemelerini tüm dünyada salgın haline gelen koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle evlerinden çıkmadan internet aracılığıyla www.darica .bel.tr adresine girip yapabileceği gibi belediye ana binası, Kültür Merkezi ve Zabıta müdürlüğü gibi
noktalarda hizmet veren veznelerimizde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak hafta içi mesai saatlerinde belediyemize gelerek veznelerimizden nakit ya da kredi kartıyla yapabilir” denildi.



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