EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 2 TAKSİT ÖDEMELERİ BAŞLADI

30 Kasım’da sona erecek ödemeler için vatandaşlara geç kalmamaları uyarısında bulunuldu. Darıca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılına ilişkin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin 2 taksit ödeme süresinin, bu ayın bitiminde sona ereceği belirtilerek mükellefler uyarıldı. Açıklamada, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için 2020 yılına ilişkin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulunuldu. Yılda iki dönem olarak taksitlendirilen emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin ikinci taksit ödeme

süresi, 30 Kasım’da sona erecek.



ÖDEMELER İNTERNETTEN YAPILABİLİR





Mükelleflerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ödemelerini son güne bırakmamaları istenirken vergilerin internet üzerinden online olarak da ödenebileceği belirtildi. Darıca Belediyesi de vatandaşlara çağrıda bulunarak “Mükelleflerimiz ödemelerini tüm dünyada salgın haline gelen koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle evlerinden çıkmadan internet aracılığıyla www.darica .bel.tr adresine girip yapabileceği gibi belediye ana binası, Kültür Merkezi ve Zabıta müdürlüğü gibi