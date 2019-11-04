Emlak ve çevre temizlik vergisi ödemeleri başladı

Çayırova Belediyesi, mükelleflere önemli bir hatırlatmada bulunarak, 1 Kasım’da başlayan Emlak, İş Yeri Çevre Temizlik , İlan ve Reklam Vergisi ikinci taksit ödemelerinin 2 Aralık’ta sona ereceğini duyurdu.

Emlak, Çevre ve Temizlik ile İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım’da başladı. Çayırova Belediyesi, mükelleflerin vergilerini geciktirerek cezalı duruma düşmemeleri için hatırlatmada bulunarak, vergilerin ikinci taksit ödemelerinde son tarihin 2 Aralık 2019 Pazartesi olduğunu bildirdi.

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Belediye yetkilileri, ödeme seçenekleri hakkında da vatandaşları bilgilendirerek; emlak, çevre ve temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin belediye hizmet binasında yer alan emlak servisinde yatırılabileceği gibi, Vakıfbank Çayırova Şubesi’ndeki TR67 000150010729404209097 IBAN numaralı Belediye hesabına, tüm PTT şubelerinden 108231 numaralı posta çeki hesabına ve www.cayirova.bel.tr internet adresinden online olarak ödeme yapılabileceğini bildirdi.