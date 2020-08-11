Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı Önlemini Al Projesi kapsamında, toplu ulaşım araçlarının ve alışveriş merkezlerinin elektronik ekranlarında görsel kamu spotları yayınlanmaya başladı. Sesli kamu spotları ise yerel radyolarda yayınlanmaya başladı. Hazırlanan bilgilendirici sticker ve magnetler ilimiz genelindeki ikamet ve işyerlerinin girişlerine yapıştırılırken görsel afişlerimiz bilboardlara asıldı.
Emniyet, duyarlı olmaya çağırıyor!
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce suç ve suçluyla mücadelede önleyici polislik faaliyetleri kapsamında hırsızlık suçları ile ilgili vatandaşların gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve toplumsal duyarlılığının artırılması amacıyla Önlemini Al Projesi başlatıldı.