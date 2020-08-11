Emniyet, duyarlı olmaya çağırıyor!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce suç ve suçluyla mücadelede önleyici polislik faaliyetleri kapsamında hırsızlık suçları ile ilgili vatandaşların gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve toplumsal duyarlılığının artırılması amacıyla Önlemini Al Projesi başlatıldı.