Emniyet Müdürü’nden Büyükgöz’e ziyaret

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükgöz’ü makamında ziyaret eden Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Büyükgöz, “Emniyet teşkilatımız ülkemiz için çok önemli bir yere sahip. Ülkemizin güvenliği ve huzuru için canlarını ortaya koyan emniyet teşkilatımızın kıymetli mensuplarına bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum. Bölgemizdeki asayişi ve huzuru sağlamaları noktasında da İl Emniyet Müdürümüze kolaylıklar diliyorum” dedi. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.