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Emniyetten 81 ilde 'son sürat' uygulaması

Emniyet ve jandarma birimlerinin ülke genelinde motosikletlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde ruhsatsız ve plakasız 3 bin 405 motosiklet trafikten men edildi.

Emniyetten 81 ilde 'son sürat' uygulaması

13 Ekim 2017 Cuma 12:47

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, EGM Asayiş Dairesi Başkanlığı ile Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından genel asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak "Son Sürat" adı verilen uygulama gerçekleştirildi. Çalıntı ve aranan motosikletler ile aranan kişiler, motosikletlerin trafiğe uygunluğu ve sürücülerin kural ihlali yapıp yapmadığının denetlendiği uygulamaya, 4 bin 315 noktada, 6 bin 873 ekipten oluşan 25 bin 247 polis ve jandarma personeli katıldı.

TOPLAM 5 MİLYON 621 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Denetimlerde 52 bin 809 motosiklet kontrol edildi. Bunlardan çalıntı ve aranma kaydı bulunan 367'sine el konuldu, ruhsatsız ve plakasız 3 bin 405 motosiklet trafikten men edildi, 7 bin 864 motosikletle ilgili de 5 milyon 50 bin 311 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 978 kişiye 571 bin 535 lira idari para cezası verildi, aranma kaydı bulunan 383 kişi yakalandı, 331 kişi hakkında ise adli işlem uygulandı. Aramalarda 5 tabanca, iki kurusıkı tabanca, üç av tüfeği, 35 mermi, 5 gram uyuşturucu madde, 5 uyuşturucu hap, 190 paket kaçak sigara ve 5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

SON ÜÇ UYGULAMANIN TOPLAM BİLANÇOSU

Motosikletlere yönelik temmuz ayında gerçekleştirilen iki ayrı denetim dahil son üç uygulamada toplam 171 bin 570 motosiklet kontrol edilerek çalıntı ve aranma kaydı bulunan 952 motosiklete el konuldu, 15 bin 215 ruhsatsız ve plakasız motosiklet trafikten men edildi, 22 bin 854 motosikletle ilgili de 17 milyon 492 bin 452 lira idari para cezası verildi. Ayrıca 2 bin 932 kişiye 1 milyon 952 bin 468 lira idari para cezası kesildi, aranma kaydı bulunan bin 21 kişi yakalandı, 818 kişi hakkında ise adli işlem uygulandı. Üç ayrı uygulamada 11 tabanca, üç kurusıkı tabanca, 5 av tüfeği, 198 mermi, iki kesici ve delici alet, 53 gram uyuşturucu madde, 18 bin 185 uyuşturucu hap, 190 paket kaçak sigara ve 30 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

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