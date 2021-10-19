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Emniyetten Trafik Denetimi

Denetimlerde sivil kıyafetli personel görevlendirilmiş olup denetimin ardından sürücü ve yolculara gerekli bilgilendirmeler yapılarak, sürücülerin yaptığı kural ihlallerine karşı cezai işlem uygulanmıştır

Emniyetten Trafik Denetimi

19 Ekim 2021 Salı 08:47

 İl Emniyet Müdürlüğümüzce ilimiz genelinde Sivil Trafik Ekiplerimiz tarafından şehir içi toplu taşıma araç sürücülerine yönelik olarak; Emniyet Kemeri, Kırmızı Işık, Yaya Geçidi, Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanımı ve Yolcu Sayısı Denetimleri yapılmıştır.  

Denetimlerde sivil kıyafetli personel görevlendirilmiş olup denetimin ardından sürücü ve yolculara gerekli bilgilendirmeler yapılarak, sürücülerin yaptığı kural ihlallerine karşı cezai işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda son bir haftada; 

  • 110 araç denetlenmiş,  

  • 15 araca cezai işlem uygulanarak 4 araç trafikten men edilmiştir. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam edecektir.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

                                                                    KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 





 

 

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