Emniyetten Trafik Denetimi

Denetimlerde sivil kıyafetli personel görevlendirilmiş olup denetimin ardından sürücü ve yolculara gerekli bilgilendirmeler yapılarak, sürücülerin yaptığı kural ihlallerine karşı cezai işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda son bir haftada;
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110 araç denetlenmiş,
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15 araca cezai işlem uygulanarak 4 araç trafikten men edilmiştir.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ