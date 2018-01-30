Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sn. İsmail KAHRAMAN ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sn. Jülide SARIEROĞLU’nun katılımı ile Ankara’da gerçekleşen 8. Uluslararası Buhara Medya Ödül Töreni'nde, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Nail ÇİLER, “Yılın En Başarılı Ticaret Odası Başkanı” ödülüne layık görüldü. Geçtiğimiz yıl da benzer kategoride başka bir kuruluş tarafından ödüllendirilen Başkanımız, bu yılın ödülünü TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Sn. Salim USLU’nun elinden aldı. Başkanımız, “Türkiye’nin Başkenti Ankara, Sanayinin Başkenti Kocaeli, Kocaeli’nin de kalbi Gebze’dir” sözü ile de geceye damgasını vurdu.

Buhara Medya Grubu tarafından Ankara Sheraton Otel’inde düzenlenen, sunuculuğunu Ece ERKEN ile Levent KOL'un yaptıkları "8. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri" törenine, TBMM Başkanı Sn İsmail KAHRAMAN, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Jülide SARIEROĞLU, Gagavuzya Başbakanı Sn. İrina VLAH, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Sn. Salim USLU, Bilecik Belediye Başkanı Sn. Selim YAĞCI, siyaset, sanat ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Başkanımızın, “Yılın En İyi Ticaret Odası Başkanı” seçilerek bölgemizi ve bizleri bir kez daha gururlandırdığı ve Gebze bölgesinin başarısının geceye damga vurduğu törende; üniversite-sanayi işbirliğine katkılarından dolayı “Yılın Rektörü Ödülü”nü Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sn. Haluk GÖRGÜN alırken, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sn. Vahit YILDIRIM da, Odamız, GTÜ ve GOSB işbirliğinde kadın istihdamına dikkat çekmek amacıyla ulusal nitelikte başlatılan “Kadın İstihdamı ve Kadına Şiddete Sesim Olur musun” projesiyle "Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi" dalında ödüle layık görüldü. Toplam 39 farklı kategoride ödül verilen törende, GEBZE TİCARET ODASI olarak düzenlediğimiz organizasyonla final maçı heyecan ve coşkularını paylaştığımız Türkiye Milli Ampute Futbol Takımımız da; "Yılın Azim ve Engel Tanımayanlar" ödülüne layık görüldü.

TBMM Başkanı Sn. KAHRAMAN'ın, "15 Temmuz Kararlılık ve Milli İrade Ödülü", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn SARIEROĞLU’ nun “Yılın Bakanı" ödülünü aldığı gecede, "Yılın Erkek Bürokratı" ödülünü Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Sn. Adem CEYLAN; "Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı" ödülünü Erzurum Belediye Başkanı Sn. Mehmet SEKMEN, ve "Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı" ödülünü de Sn. İrem DERİCİ aldı.

Törenin ardından yaptığı açıklamada ödüllerin motive edici yönünün altını çizen, takdirle karşılanıyor olmanın, çalışma azim, gayret ve kararlılığını da arttırdığını sözlerine ekleyen Yönetim Kurulu Başkanımız, başta Gebze bölgesinden olmak üzere ödüle layık görülen tüm katılımcıları da tebrik etti.