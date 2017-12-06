En büyük film platosu Darıca'da

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca'da bulunan film platosunu ziyaret etti. Birol Güven, Ömer Karaman'a Darıca Pirires Mahallesi'ndeki kendi şirketine ait film platosunun 12 bin metrekarelik alanda kurulu olduğunu ve Türkiye'de bu büyüklükte başka bir platonun bulunmadığını söyledi. Birol Güven aynı arazi üzerinde yan yana olan platolarda halen televizyonlarda gösterilen 'Çocuklar duymasın' ve 'Şevkat Yerimdar' dizi çekimlerinin yapıldığını ve bu anlamda da Türkiye'de haftada 2 televizyon dizi çekiminin yapıldığı en yoğun plato olduğunu belirtti. Ömer Karaman ise Birol Güven'in ilçenin tanıtımı konusunda önemli bir rol üstlendiğini söyleyerek, "Birol Güven ve aile fertlerinin tamamı Darıca'da yaşıyor. Birol Güven'in ilçemize olan katkısı hiçbir değerle ölçülemez, kendisiyle ayrı bir gurur duyuyoruz" dedi.