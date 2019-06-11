En çevreci okullar ödüllerine kavuştu

Bu yıl “hava kirliliği” teması ile kutlanan Dünya Çevre Gününde en çok atık toplayan belediye, okul ve sosyal medyada atık ile paylaşım yapan öğrencilere ödülleri verildi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle kutlandı. Protokolün geniş katılım gösterdiği törende en çok atık toplayan belediye, okul ve öğrencilere ödülleri verildi.

GENİŞ KATILIM

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ortaklığında düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinlikleri Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Belediye Başkanları ve öğrenciler katıldı.

“KÖRFEZİMİZ TERTEMİZ”

Etkinlikte ilk olarak konuşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz; “Kocaeli’nde evsel ve endüstriyel atık sularının tamamı arıtılıyor. Bu kapsamda ilimizin bir değeri olan Körfezimize atık sular arıtılmadan ulaşmamaktadır. Körfezimiz artık daha temiz ve canlı yaşamı her geçen gün artıyor” açıklamasında bulundu.

“KOCAELİ’DE YEŞİL VE MAVİYİ BULUŞTURDUK”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak ise; “Kocaeli’nde uyguladığımız entegre çevre politikası ile hayata dönen bir şehir görüyoruz. Atıl ve kullanılamaz halde bulunan sahilleri düzenlenerek yeni yaşam alanları oluşturuldu. Körfezimizin çevresinde bulunan 23 plajı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İzmit’te iki sevgiliyi 35 yıl aradan sonra uyguladığımız çevre projeleri ile yeniden kavuşturduk. 22 arıtma tesisi ile atık suların yüzde yüzünü arıtıyoruz. Kocaeli tarihinde ilk kez mavi bayrak kazandırmış ve bu şeref madalyası sayısını çok kısa bir sürede 5’e çıkaran nadir belediyelerden biriyiz” dedi.

ÇEVREYE DUYARLI SANAYİ

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise konuşmasında; “Bizden sonraki kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için yoğun gayret içerisindeyiz. Kocaeli Türkiye'nin önemli bir şehri. Türkiye'nin sanayisinin kalbinin attığı bir kent. Çevreye duyarlı bir sanayi gelişimi için bütün kurum ve kuruluşlarımızla çalışmalarını sürdürüyoruz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim müdürlüğümüz başta olmak üzere bütün okullarımızda bu konuda belirli bir bilinç oluşturması bakımından önemli bir yol kat ettik” ifadesini kullandı.

BELEDİYE VE OKULLARA ÖDÜL

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Yıl içerisinde en çok atık pil toplayan İzmit Belediyesi birinci. Gebze Belediyesi ikinci ve Derince Belediyesi üçüncü oldu. Yıl içerisinde en çok atık pil toplayarak ilçe birincisi olan Saraybahçe İlkokulu, Gebze Ülkem İlkokulu ve Derince Çakabey Ortaokulu’na da ödülleri verildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM

Elektronik atıkları toplanmasına yönelik gerçekleştirilen kampanyada sosyal medyada atıkların toplanmasına yönelik en fazla paylaşım yapan Solventaş İlkokulu’ndan Yağmur Rabia Gönülaçar, İbni Sina İlkokulu’ndan Ecrin Gülalbayrak ve Bahçeşehir Okullarından Mert Ali Çalışa ödüllerini İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu verdi.

45 FİRMA STANT KURDU

Programda Dilovası Solventaş İlkokulu öğrencilerinin düzenlediği ve Birleşmiş Milletlerin bu yılki çevre temasına da uygun olan barkovizyon gösterisi katılımcılardan tam not aldı. Çevre sektöründe faaliyet gösteren 45 firma/kurum/yetkilendirmiş kuruluşların katıldığı programda, öğrencilere çevre bilincinin arttırılmasına yönelik materyaller dağıtıldı.