En Çok Elektronik Atığı Onlar Getirdi

Elektronik atıkların gelişigüzel doğaya atılması çevresel açıdan tehlike oluştururken içerisinde bulunan zehirli maddeler toprağa nüfuz edebiliyor. Geri dönüşüme verilmeyen elektronik atıklar ise milli servet açısından azımsanamayacak seviyede. Bu duruma dikkat çekmek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 14 Ekim Uluslararası Elektronik Atık Günü’nde e-atık toplama etkinliği gerçekleştirdi. İzmit Outlet Center’da gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken en çok atık getiren ilk üç vatandaşa hediyeleri verildi.

BİRİNCİ 89 KİLO E-ATIK GETİRDİ

Toplamda 362 kg elektronik atığın toplandığı etkinliğe, ellerindeki işe yaramayan elektronik atıkları getiren vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. E-atık toplama etkinliği kapsamında 89,35 kg ile Kübra Genç birinci, 66,65 kg ile Sabri Furkan Demiröz ikinci ve 36,6 kg ile Muhammet Yılmaz üçüncü oldu.

İLK 3’E HEDİYELERİ VERİLDİ

Elektronik atık toplama etkinliği kapsamında en çok atık getiren vatandaşlara hediyeleri Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem tarafından, daire başkanlığı binasında verildi. Samimi bir ortamda gerçekleşen hediyeleşme programında üç vatandaşa akıllı saat hediye edildi.

“E-ATIKLARIN GERİYE DÖNÜŞÜMÜ ADETA MİLLİ BİR SERVET”

Hediyeleşme öncesinde vatandaşlarla sohbet eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, “Yaptığımız etkinliklerle her ilçede ve her mahallede çevre gönüllülerinin oluşmasını istiyoruz. Biz kurum olarak çevre için hassasiyet gösteriyoruz ama vatandaşımızın da çevre hassasiyeti daha yüksek olursa sonuç almamız daha kolaylaşır. Sizlerde ilerdeki etkinliklerimizde çevre gönüllümüz olursanız mutlu oluruz. Biz gönüllülerimiz ile birlikte şehrimizde çevre açısından farkındalık oluşturmak istiyoruz. Sizlerde farkındasınız birçok elektronik atık, tehlikeli atık sınıfına giriyor. Bu atıkların içerisinde toprağa ve çevreye zararlı kurşun, civa ve diğer ağır atıklar bulunuyor. Bunun yanında bu atıkların içerisinde birçok maddenin geriye kazandırılması da bir değere dönüşüyor. Bu durum da çok önemli çünkü atık değil çöp değil adeta bir milli servete dönüşüyor. Bu etkinliğimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bu atıklardan elde edilecek gelir de sokak hayvanlarına bağışlanacak” dedi.

“ÇOCUKLAR DA BİLİNÇLENDİ”

E-atık toplama etkinliğinde en çok atık getirerek birinci olan Kübra Genç, “Bu projeyi Büyükşehir Belediyesi’nin sayfasında gördüm ve katılmak istedim. Çocuklarımla böyle bir girişimde bulunduk, onlar içinde çok iyi oldu. Onlar da çok bilinçlerdiler, tekrar tekrar böyle projelerin yapılmasını isteriz. Buradan elde edilecek gelirin zaten sokak hayvanlarına gitmesi ayrı bir güzellik. Etkinlik için evimdeki, ailem ve çevredeki insanlara sordum. Kullanılmayan ve gerçekten atılmayı bekleyen bir sürü atık bulduk. Hem de bir yandan temizlik oldu” ifadelerini kullandı.

“ESKİ ELEKTRONİK EŞYALARI TOPARLADIK”

Hediyeyi almaya, yarışmada ikinci olan Sabri Furkan Demiröz yerine gelen annesi Güler Demiröz, “Etkinliğin ilanını internet üzerinden gördüm. Oğlum çok ısrar etti evde zaten bir sürü elektronik atık vardı. Televizyon, bilgisayar ve diğer elektronik eski eşyaları toparladık getirdik. Böyle etkinliklerle aslında atıklar evde yer kaplamıyor. Ayrıca buradan gelecek olan gelirinden sokak hayvanlarına gitmesine çok memnun oldum” dedi.

‘’BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR EDİYORUM’’

Etkinlikteki üçüncü olan Muhammet Yılmaz, “Getirdiğimiz elektronik atıklardan dolayı hediye de kazandık. Büyükşehir çalışanlarına bu etkinlikleri düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum. Çevre çok önemli geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmalıyız. Burada duyarlı olmamız ve bilinçlenmemiz lazım. Bende daha yeni öğrendim elektronik atıkların uzman kişiler ve lisanslı yerlerde ayrıştırılıp içerisindeki zehirli maddelerin doğaya karışmamasının sağlanması gerekiyormuş” şeklinde konuştu

ELEKTRONİK ATIKLARI BELEDİYELER TOPLUYOR

Elektronik atıklar genel olarak tehlikeli atık sınıfına girdiği için çöpe atılmamalı ve yetkili olmayan (hurdacı) kişilere verilmemesi gerekiyor. Evlerde en çok biriktirilen elektronik atıkların başında cep telefonları ve küçük ev aletleri geliyor. Vatandaşlarımızın Büyükşehir 153’ü veya ilçe belediyelerinin ALO ATIK hatlarını/Çözüm Masalarını aramaları durumunda; eski fırın, buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi vb. elektronik atıklar adreslerinden teslim alınıyor.



















