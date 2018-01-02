En fazla ihracat otomotiv sektöründe

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin, 2017 yılında ihracatın 157 milyar dolar ile OVP’de öngörülen hedefi aştığını vurgulayarak, “2014'ten sonra tarihin en yüksek ihracat seviyesine ulaştık. 2018 yılında da ihracat artışlarının ivmelenerek sürmesini istiyoruz.” dedi.





2017 dış ticaret verilerini değerlendirdi









KSO Başkanı Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, “Aralık ayında 13 milyar 881 milyon dolar ile rekor seviyede gerçekleştirdiğimiz ihracatla tarihi zirveye ulaştık. Aralık ayının yurt dışı tatilleri nedeniyle siparişlerin de azaldığı bir ay olmasının ihracatın daha da yüksek çıkmasını etkilediğini düşünüyoruz. Bununla birlikte 2017 için OVP'de hedeflenen 156.5 milyar dolar ihracat hedefinin aşıldığını memnuniyetle görüyoruz. Buradan tüm ihracatçı firmalarımızı kutluyoruz." dedi.





Sektörel bazda ihracatta zirvenin değişmeyerek otomotiv sektörünün olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, "2017'de en fazla ihracatı yine 23 milyar 957 milyon dolarla otomotiv sektörü gerçekleştirdi. İhracatı sırtlayan otomotiv geçen seneye göre ihracatını yüzde 21 arttırdı ve 6.5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Toplam ihracatımızdaki payı ise yüzde 15.3 oldu. Geçen sene bu oran yüzde 13.9'du." dedi.





İhracatın ithalatı karşılama oranının geçen yıla göre yüzde 71.8'den yüzde 67,1'e gerilediğine dikkat çeken Zeytinoğlu, "2017 yılında ithalatımız yüzde 17.9 artışla 234 milyar 156 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalattaki artış oranı maalesef ihracatın neredeyse iki misli. İthalat tarafında demir çelik ve enerjinin etkisini görüyoruz. İhracat artış hızımızın ithalat artış hızının gerisinde kalmasından dolayı 2017 yılında dış ticaret açığında yüzde 37,5 büyüme oldu. 2018 yılında dış ticaret açığının dengelenmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.





Üretimde ithal girdinin yüksekliğini vurgulayan Zeytinoğlu, "Üretimimizde ithal girdinin yüksek olması nedeniyle, üretmek için ithalat yapmak zorunda kalıyoruz. Ocak-aralık döneminde ara malı ithalatı yüzde 27,9 oranında arttı. Aynı dönemde yatırım malları ithalatı ise yüzde 7,8 oranında geriledi. İthalatı yatırım için değil üretim için yaptığımızı buradan da görüyoruz. Burada ara mallarını ithal etme sebeplerimizi inceleyip, bu ürünlerin ülkemizde üretilmesinin teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.



