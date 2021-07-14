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En iyi ''Ekolojik Destinasyon Ödülü'' Ormanya'nın

Ormanya, Uluslararası Ekoturizm Derneği Ekoturizm Ödülleri’nde ‘’En iyi Ekolojik Destinasyon’’ seçildi

En iyi ''Ekolojik Destinasyon Ödülü'' Ormanya'nın

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:51

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılında faaliyete geçirdiği ve geçtiğimiz 3 yılda yaklaşık yirmi milyon ziyaretçiyi ağırlayan Ormanya, Uluslararası Ekoturizm Derneği Ekoturizm Ödülleri’nde ‘’En iyi Ekolojik Destinasyon’’ seçildi.

 

BİN’E YAKIN ADAY ARASINDAN

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı ve 2000 dönüm alan üzerine kurulan Ormanya, Uluslararası Ekoturizm Derneği Ekoturizm Ödülleri’nde (‘’En iyi Ekolojik Destinasyon’’ seçildi. 100’e yakın ülkeden ve 1000’e yakın aday içerisinden, dünya genelindeki en iyi Ekolojik Destinasyon ödülüne Ormanya’nın layık görülmesi memnuniyetle karşılandı.

 

ORMANYA EKOTURİZME YENİ BAKIŞ GETİRDİ

Açıldığı tarihten itibaren özgün rekreasyon alanları ile standartın üstüne çıkan Ormanya, doğayla uyumunu bozmadan kısa sürede alanında lider duruma geçti. 2019 yılında da Türkiye’nin en çok ziyaret edilen korunan alanı olan Ormanya, turizm acentalarının ve turistlerin yoğun ilgisi ile çekici doğa turizmi destinasyonları arasında kendini ilk sıralarda gösteriyor.

 

28 TEMMUZ’DA ÖDÜL TÖRENİ OLACAK

1990 yılında kurulan, 206 ülkede üyesi olan, 55 ayrı destinasyonda temsilci başkanı bulunan, dünyanın en geniş kapsamlı Uluslararası Ekoturizm Derneği tarafından verilecek ödül için, 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü ödül töreni gerçekleştirilecek. Ormanya’nın ödülü de bu törende verilecek. Ödül törenine, 30’a yakın büyükelçinin, 1000’e yakın ekoturizm profesyonellerinin, yurt içi ve yurt dışı medya mensuplarının, dünyaca ünlü sosyal medya fenomenlerinin ve özel davetlilerin katılması bekleniyor.

























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