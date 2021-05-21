En İyi Restoran Yazılımları

Restoranlarda müşteriler için kaliteli ve hızlı bir hizmet için, restoran için kolay bir erişimle yönetim kolaylığı ve hızlı bir şekilde sipariş alma, rezervasyon gibi işlemler için geliştirilir bu restoran yazılımları. Bir çok yazılım bu sektörde hizmet vermektedir.

Micros RES 3700 Adisyon Programı

Micros RES 3700 restoran yazılımı ile kolay bir şekilde sipariş alıp adisyon tutabiliyor olmanız başlıca görevinizi eksiksiz ve hatasız bir şekilde yerine getirmenizde büyük kolaylık sağlayacaktır. Siparişin yanı sıra rezervasyon işlemleri içinde cafe ve her büyüklükteki restoranlarda rezervasyon işlemleri rahatlıkla yürütülebilmektedir. Müşteri ilişkilerinde ve ürün stok takibi gibi modülleri ile restoran ve cafe işletmenizde yönetimi çok kolay ve profesyonel bir şekilde yönetim gerçekleştirebileceksiniz.

Micros RES 3700 Avantajları

- Adisyon ölçeğini restoran ihtiyacınıza göre büyütebilir ve küçültebilirsiniz.

- Adisyon sistemi herhangi bir yanlış komutta sizi e posta veya uyarı cihazı ile uyarı verecek ve bu şekilde hata yapma olasılığını ortadan kaldırıp kaliteli hizmet politikasını doğru bir şekilde izlemiş olacaksınız.

- Cafe ve restoranlarda siparişlerin iletilmesi çok önemlidir ve bu yüzden bu program hızlı sipariş özelliği ile sipariş iletiminde oldukça başarılıdır.

Simphony POS Bulut Tabanlı Restoran Yazılımı

Bu sistem bir zincir restoranda birçok yerin tek bir yerden yönetiminde ve erişimde etkin bir görev üstlendiğinden yönetimin erişilebilir kolaylığı gözle görülür bir hizmet farkı yaratmaktadır. Windows ve android işletim sistemleri üzerinden çalışabilen marka ve cihaz farketmeksizin sorunsuz çalışabilen bir bulut tabanlı sistemdir. Menü bazlı çeşitliliğe uyum sağlaması ile birlikte gelişmiş arayüzü kullanım kolaylığı bazında kaliteli hizmete olanak sağlıyor.

Simphony POS Avantajları

- Bulut altyapısı olması sayesinde online erişim ile hızlı bağlantı.

- Hızlı bir şekilde cihaz uyumluluğu.

- Kolay ve akıcı arayüz tasarımı.