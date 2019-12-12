En sevdikleri oyuncaklarını Suriyeli kardeşlerine gönderdiler

EN GÜZEL OYUNCAKLAR TOPLANDI
Değerler eğitimi müfredatı gereği her ay bir sosyal farkındalık projesi yapan Bilgievleri, kasım ayında en sevdikleri oyuncaklarını topladı. Oyuncak toplama kampanyası Kocaeli’de bulunan 17 Bilgievinde yapıldı. Öğrenciler evlerindeki en güzel oyuncakları Suriyeli kardeşleri ile paylaşmak için bir araya getirdi.
PAKETLERE MEKTUPLAR EKLENDİ
Bir ay boyunca toplanan oyuncaklar Bilgievlerinde hediye paketi haline getirildi. Oyuncak paketleri minikler tarafından süslendi. Suriyeli çocuklara mesaj göndermek isteyen öğrenciler ise paketlerin içine mektuplar ekledi.