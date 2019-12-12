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En sevdikleri oyuncaklarını Suriyeli kardeşlerine gönderdiler

Kocaeli genelindeki 17 Bilgievinin minikleri, savaş mağduru Suriyeli kardeşlerini sevindirmek için en sevdikleri oyuncaklarını gönderdi

En sevdikleri oyuncaklarını Suriyeli kardeşlerine gönderdiler

12 Aralık 2019 Perşembe 20:40

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak, ilk ve ortaokul öğrencilerine hizmet veren Bilgievleri, derslerin yanında sosyal farkındalık oluşturan projelere de imza atıyor. Bilgievinin minikleri, savaş mağduru Suriyeli çocuklar için en güzel oyuncaklarını hediye paketi haline getirdi ve Suriye’ye gönderdi.

 

EN GÜZEL OYUNCAKLAR TOPLANDI

Değerler eğitimi müfredatı gereği her ay bir sosyal farkındalık projesi yapan Bilgievleri, kasım ayında en sevdikleri oyuncaklarını topladı. Oyuncak toplama kampanyası Kocaeli’de bulunan 17 Bilgievinde yapıldı. Öğrenciler evlerindeki en güzel oyuncakları Suriyeli kardeşleri ile paylaşmak için bir araya getirdi.

 

PAKETLERE MEKTUPLAR EKLENDİ

Bir ay boyunca toplanan oyuncaklar Bilgievlerinde hediye paketi haline getirildi. Oyuncak paketleri minikler tarafından süslendi. Suriyeli çocuklara mesaj göndermek isteyen öğrenciler ise paketlerin içine mektuplar ekledi.

 



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