Encümen’de 11 Taşınmaz İçin İhale Yapıldı

109 gündem maddesinin görüşüldüğü Büyükşehir Encümeni’nde 11 taşınmaz için ihale düzenlenirken 6 taşınmazın ihalesine teklif veren olmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümen toplantısı yapıldı. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 109 gündem maddesi görüşüldü. Encümende, Gölcük, İzmit ve Karamürsel’de bulunan taşınmazların 3 yıl süreyle aylık kiralama ihalesi gerçekleştirildi. Toplantıda ihaleler dışında kalan maddeler de görüşülerek karara bağlandı.

GÖLCÜK’TEKİ KİRALAMALAR

Gölcük İlçesi, Merkez Mahallesi, Atatürk Bulvarı (81 Ada, 124 parsel) No:123 Kalıcı İş Merkezi Kat: 1 adresinde bulunan 105 No'lu iş yeri için yapılan ihaleye tek isim katıldı. Açık Teklif Usulü yapılan ihaleye Muhammed Mustafa Aydın 220 TL + KDV teklif sundu. Gölcük İlçesi, Merkez Mahallesi, Atatürk Bulvarı (81 Ada, 124 parsel) No:123 Kalıcı İş Merkezi Kat: 2 adresinde bulunan 139 No’lu iş yeri için İbrahim Madenci 215 TL + KDV’lik teklif verdi. Yine Kalıcı İş Merkezinde bulunan 155 No'lu iş yerine Loman Lütfi Yılmaz 225 TL + KDV teklif etti.

İZMİT’TEKİ KİRALAMALAR

İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi No: 46/C depo yeri için yapılan ihaleye 1000 TL + KDV’lik, İzmit İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Sahil Yolu Sokak No:15 adresinde bulunan arsanın kiralaması için de 750 + KDV’lik teklifler verildi.

6 İŞYERİ İÇİN İSTEKLİ ÇIKMADI

Gölcük İlçesi, Merkez Mahallesi, Atatürk Bulvarı (81 Ada, 124 parsel) No:123 Kalıcı İş Merkezi Kat:1 adresinde bulunan 94, 147 ve 161 No'lu iş yerleri için teklif veren olmadı. Aynı şekilde Karamürsel İlçesi, 4 Temmuz Mahallesi, Amiral Caddesi No:39 /1 Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali adresinde bulunan 4-5, 7 ve 8 No’lu Yazıhaneler için de istekli çıkmadı.













