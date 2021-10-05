Encümende 11 Taşınmazın Kiralama İhalesi Yapıldı









Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümen toplantısı yapıldı. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 80 gündem maddesi görüşüldü. Encümende Karamürsel ilçesindeki terminalde bulunan dükkânların 3 yıl süreyle aylık kiralama ihalesi gerçekleştirildi. Encümen toplantısında ihaleler dışında kalan maddeler de görüşülerek karara bağlandı.

DİLİSKELESİ SAHİLİ DERNEK YERİ

Encümen toplantısında Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’na ait 11 taşınmazın kiralama ihalesi yapıldı. Dilovası Diliskelesi Mahallesi Liman Caddesi No:7/1 (Diliskelesi Sahili) dernek yeri için açık teklif usulü yapılan kiralama ihalesine tek isim olarak katılan Mehmet Şirin Gül, aylık 450 TL + KDV teklif verdi.

KARAMÜRSEL ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi No:39/1 adresindeki Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde yer alan yazıhaneler için de açık teklif usulü kiralama ihalesi gerçekleştirildi. Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde yer alan 6 No'lu Yazıhane için Asımcan Yılmaz/Şamil Ersan aylık 705 TL+KDV teklif verdi. 14 No’lu Yazıhane için Veysel Demiral aylık 810 TL+KDV teklif ederken 15 No'lu Yazıhane için Mehmet Akbağ aylık 860 TL+KDV’lik teklif sundu.

16, 18-19 ve 25 NO’LU YAZIHANELER

16 No'lu Yazıhane için Erol Taşçı aylık 855 TL+KDV teklif sunarken 25 No'lu Yazıhane için Hulusi Pak aylık 810 TL+KDV teklif etti. Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde 18-19 No'lu Yazıhane için Erdinç Yaşar’ın teklifi aylık 2.010 TL+KDV oldu.

17 NO’LU YAZIHANE İÇİN YARIŞTILAR

Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde yer alan 17 No'lu Yazıhane için ise iki isim mücadele etti. Açık teklif usulü yapılan kiralama ihalesinde beş tur sonunda çekilen olmayınca kapalı zarf ile teklifler alındı. 17 No'lu Yazıhane için zarf usulü verilen tekliflerde Ömer Kocabıçak aylık 2.650+KDV teklif ederken Niyazi Genç adına katılan Numan Eren aylık 4.050 TL+KDV’lik teklif sundu.

4-5, 7 VE 8 NO'LU YAZIHANELERE TEKLİF VEREN OLMADI

Diğer yandan Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde yer alan 4-5, 7 ve 8 No'lu Yazıhaneler için istekli çıkmadı. Encümen toplantısında ihaleler dışında kalan maddeler de görüşülerek karara bağlandı.















