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Encümende 110 Gündem Maddesi Görüşüldü

Büyükşehir encümen toplantısında İzmit’te bulunan 4 işyerinin satışı açık teklif usulü gerçekleştirildi

Encümende 110 Gündem Maddesi Görüşüldü

29 Ekim 2021 Cuma 08:53


 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısı Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. 110 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda 4 adet taşınmazın satışı da yapıldı. Encümen toplantısında ihaleler dışında kalan maddeler de görüşülerek karara bağlandı.

 

2 NO'LU İŞYERİ İÇİN TEKLİFLER

İhaleler kapsamında İzmit Gündoğdu Mahallesi 502 Ada 1 parselde bulunan işyerleri satışa çıkarıldı. Parselde bulunan zemin kat 2 No’lu işyerinin satışı açık teklif usulü yapıldı. İhalede Tolga Bayten’in son teklifi 95.250 TL+KDV olurken, Harika Esra Orhan’ın son teklifi 101.700 TL+KDV oldu.

 

3 İŞYERİNİN İHALESİ YAPILDI

Aynı parselde bulunan zemin kat 18 No’lu iş yeri için Tolga Bayten tek katılımcı olurken son teklif olarak 66.000 TL+KDV verdi. Zemin kat 19 ve 20 No’lu iş yerlerinin açık teklif usulü satışı için Eşraf Yılmaz son teklif olarak 65.200 TL+KDV’lik fiyatlar sundu. Encümen tarafından yapılan değerlendirmenin ardından karar verilecek.

 

 

 






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