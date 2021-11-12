Encümen’de Balık Hali’ndeki Dükkanların Kiralama İhalesi Yapıldı

İzmit Balık Hali’nde bulunan 7 balık satış noktası ve 2 manav yeri, Doğu Kışla’daki iki kafeterya ile Kartepe’de iki araçlık taksi durağı için ihale yapıldı









Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümen toplantısı yapıldı. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 87 gündem maddesi görüşüldü. Encümende, İzmit Balık Hali’ndeki 7 balık satış noktası ve 2 manav yerinin 3 yıllığına kiralanması için ihale gerçekleşti.

İKİ ARAÇLIK TAKSİ DURAĞI İHALESİ YAPILDI

Encümen’de aynı zamanda Kartepe Uzunbay Mahallesinde iki araçlık taksi durağı ihalesi de yapıldı. 5 yıllığına yapılan ihale için Ersen Yüce 18 bin 200 TL+KDV’lik teklif verdi. Doğu Kışla Parkı 26 No’lu kafeteryanın kiralanması için ise Maksude Kayabay 1250 TL+KDV ve 27 No’lu kafeterya için Hasan Konca 560 TL+KDV’lik teklif sundu. Toplantıda ihaleler dışında kalan maddeler de görüşülerek karara bağlandı.

1, 2 VE 3 NO’LU İŞYERLERİ

İzmit Ömerağa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi No:74/1 adresinde bulunan Balık Hali’ndeki 1 No’lu işyeri için Hamdi Bineklioğlu 2300 TL+KDV, 2 No’lu işyeri için Emrah Sevimli 2300 TL+KDV, 3 No’lu işyeri için Murat Şahin 2280 TL+KDV’lik teklif verdi.

4, 5, 6, 7, 8 VE 9 NO’LU İŞYERLERİ

Balık Hali’ndeki 4 No’lu işyeri için Muhittin Demirtürkan 2300 TL+KDV, 5 No’lu işyeri için Ercüment Tukuş 1550 TL+KDV, 6 No’lu işyeri için Şaban Ateş 1550+KDV, 7 No’lu işyeri için Muhittin Kurtuluş 2300 TL+KDV, 8 No’lu işyeri için Mehmet Balcı 2300 TL+KDV ve 9 No’lu işyeri için Sinan Soğuksu 2300 TL+KDV’lik teklifler sundu.