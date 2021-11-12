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Encümen’de Balık Hali’ndeki Dükkanların Kiralama İhalesi Yapıldı

İzmit Balık Hali’nde bulunan 7 balık satış noktası ve 2 manav yeri, Doğu Kışla’daki iki kafeterya ile Kartepe’de iki araçlık taksi durağı için ihale yapıldı

Encümen'de Balık Hali'ndeki Dükkanların Kiralama İhalesi Yapıldı

12 Kasım 2021 Cuma 09:25


 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümen toplantısı yapıldı. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 87 gündem maddesi görüşüldü. Encümende, İzmit Balık Hali’ndeki 7 balık satış noktası ve 2 manav yerinin 3 yıllığına kiralanması için ihale gerçekleşti.

 

İKİ ARAÇLIK TAKSİ DURAĞI İHALESİ YAPILDI

Encümen’de aynı zamanda Kartepe Uzunbay Mahallesinde iki araçlık taksi durağı ihalesi de yapıldı. 5 yıllığına yapılan ihale için Ersen Yüce 18 bin 200 TL+KDV’lik teklif verdi. Doğu Kışla Parkı 26 No’lu kafeteryanın kiralanması için ise Maksude Kayabay 1250 TL+KDV ve 27 No’lu kafeterya için Hasan Konca 560 TL+KDV’lik teklif sundu. Toplantıda ihaleler dışında kalan maddeler de görüşülerek karara bağlandı.

 

1, 2 VE 3 NO’LU İŞYERLERİ

İzmit Ömerağa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi No:74/1 adresinde bulunan Balık Hali’ndeki 1 No’lu işyeri için Hamdi Bineklioğlu 2300 TL+KDV, 2 No’lu işyeri için Emrah Sevimli 2300 TL+KDV, 3 No’lu işyeri için Murat Şahin 2280 TL+KDV’lik teklif verdi.

 

4, 5, 6, 7, 8 VE 9 NO’LU İŞYERLERİ

Balık Hali’ndeki 4 No’lu işyeri için Muhittin Demirtürkan 2300 TL+KDV, 5 No’lu işyeri için Ercüment Tukuş 1550 TL+KDV, 6 No’lu işyeri için Şaban Ateş 1550+KDV, 7 No’lu işyeri için Muhittin Kurtuluş 2300 TL+KDV, 8 No’lu işyeri için Mehmet Balcı 2300 TL+KDV ve 9 No’lu işyeri için Sinan Soğuksu 2300 TL+KDV’lik teklifler sundu.










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