banner633
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Enderun’da Karne heyecanı

Enderunlu Gebzeli miniklere karneleri Başkan Amcalarından

Enderun'da Karne heyecanı

02 Temmuz 2021 Cuma 13:45

 Enderunlu minikler karnelerine kavuştu. Gebze Belediyesi’nin ‘gönül belediyeciliği’ kapsamında hayata geçirdiği Enderun Anaokulu’nda karne heyecanı yaşandı. Okul öncesi çağdaki Gebzeli miniklerin alanında uzman öğretmenler eşliğinde  eğitim gördüğü Gebze Belediyesi Enderun Anaokulu’nda karne heyecanı yaşandı. Minik öğrencileri ve ailelerini, bu heyecanlı ve mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. 2020-2021 Öğretim yılını tamamlayan minik öğrencilere karnelerini takdim eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocuklara çeşitli karne hediyeleri de verdi. Velilerle de bir süre sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, anaokulunun idareci ve öğretmenlerine de çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Başkan Büyükgöz karnelerini ve hediyelerini verdiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.   
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
BAŞKAN AMCALARINDAN ÇOCUKLARA MORAL ZİYARETİ BAŞKAN AMCALARINDAN ÇOCUKLARA MORAL ZİYARETİ
Singapur'da İslam Medeniyeti ve Müslümanlar Singapur'da İslam Medeniyeti ve Müslümanlar
Başkan Büyükakın’dan Gebze gençliğine 7.5 milyonluk yatırım. Başkan Büyükakın’dan Gebze gençliğine 7.5...
Ormanya’yı gezdiler, çok eğlendiler Ormanya’yı gezdiler, çok eğlendiler
Kartepe’de önemli altyapı projesi başladı Kartepe’de önemli altyapı projesi başladı
Küresel Gazeteciler Zirvesi Küresel Gazeteciler Zirvesi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

BAŞKAN AMCALARINDAN ÇOCUKLARA MORAL ZİYARETİ
Başkan Büyükgöz’den sünnet çocuklarına moral

Haberi Oku