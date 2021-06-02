banner621
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Enduro Şampiyonası Kocaeli’de Yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Süper Enduro Şampiyonası sezonunun ilk ayak yarışı, 05-06 Haziran tarihlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Kartepe Motocross ve Atv Parkuru’nda yapılacak.

Enduro Şampiyonası Kocaeli'de Yapılacak

02 Haziran 2021 Çarşamba 13:13

 

Enduro tutkunlarının ilgiyle takip ettikleri Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 1. ayağı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın destekleriyle 05-06 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Kartepe Motocross ve Atv Parkuru’nda toplu start alacak endurocular, zorlu engelleri geçmeye çalışacak.

 

“SPOR, TURİZMİN GELECEĞİDİR” SLOGANIYLA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ev sahipliğinde “Spor, Turizmin Geleceğidir” sloganıyla Spor Turizmi kapsamında dört ayaktan oluşan şampiyonanın ilk ayağı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kartepe Motosiklet Kulübü’nün işbirliğinde gerçekleşecek.

 

BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde düzenlenecek Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın açılış ayağında toplu start alacak endurocular, zorlu engelleri aşmaya çalışacak. Süper Enduro Pistindeki (750 mt) yarışlar; Super EnduroGP, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Genç (EG), Enduro Veteran (EV) ve Enduro Kadın (EV) sınıflarında yapılacak.

 

COVİD-19 TEDBİRLER DİKKATE ALINARAK

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle yarışların yapılacağı şampiyonanın ilk ayağı 05 Haziran Cumartesi günü salgın tedbirleri dikkate alınarak antrenman ve sıralama yarışları ile başlayacak. Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Kartepe Motocross ve Atv Parkuru’nda 06 Haziran Pazar günü final yarışlarında sporcular ekstrem parkurda hem engel hem de rakipleriyle mücadele edecek.

 

ENDURO SEVERLERİN İLGİ ODAĞI OLACAK

Motosiklet tutkunlarının merakla beklediği Kartepe Motocross ve Atv Parkuru’nun bakımı da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yapılacak. Avrupa standartlarına uygun, 17 farklı donatı ve 12 teknik virajdan oluşan parkur enduro severlerin ilgi odağı olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Süper Enduro Şampiyonası’nın ilk ayak yarışına Türkiye’nin dört bir yanından motor tutkunlarının yanı sıra Marmara Bölgesi’ndeki endurocular da katılacak

 












Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
BAŞKAN BIYIK, YENİLENEN ÇINARALTI MEYDANI’NDA ESNAF VE VATANDAŞLA BULUŞTU BAŞKAN BIYIK, YENİLENEN ÇINARALTI MEYDANI’NDA...
Kilez Deresi'ne kirli su döken firmaya ceza kesildi Kilez Deresi'ne kirli su döken firmaya ceza kesildi
Mesire Yerleri Ve Yeşil Alanlara Temizlik Çalışması Mesire Yerleri Ve Yeşil Alanlara Temizlik Çalışması
Bilim Merkezi’nde ‘’STEM Öğretmen Eğitimi’’ Bilim Merkezi’nde ‘’STEM Öğretmen Eğitimi’’
DARICA BELEDİYESİ, MUHTARLARLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞIYOR DARICA BELEDİYESİ, MUHTARLARLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE...
Başkan Büyükakın, ‘’Milletimize hizmet etme çabalarını takdir ediyorum’’ Başkan Büyükakın, ‘’Milletimize hizmet etme...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

BAŞKAN BIYIK, YENİLENEN ÇINARALTI MEYDANI’NDA...
Çınaraltı’nda çay sohbeti Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık,...

Haberi Oku