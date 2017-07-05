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Enerji bir Whatsapp mesajı uzağınızda

Türkiye genelinde 1,6 milyon elektrik kullanıcısına elektrik tedarik hizmeti veren Sepaş Enerji’nin avantajlı fiyatlarından yararlanarak serbest tüketici müşterisi olmak artık daha kolay. Sepaş Enerji’nin 0532 575 5 186 numaralı WhatsApp Hattı’na elektrik faturasının görselini gönderen herkes serbest tüketicilikle ilgili bilgi alıp, indirimli elektrik fırsatlarını kolaylıkla öğrenebiliyor.

Enerji bir Whatsapp mesajı uzağınızda

05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:57

Gerçekleştirdiği yeniliklerle müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen Sepaş Enerji, serbest tüketicilik fırsatından yararlanmak isteyen elektrik kullanıcılarına Whatsapp iletişim hattı üzerinden hizmet vermeye başladı. Sepaş Enerji müşterisi olmak isteyen serbest tüketicilerin bu ayrıcalıklı hizmetten yararlanabilmeleri için 0532 575 5 186 numaralı WhatsApp Hattına, elektrik faturalarının fotoğrafını göndermeleri yeterli. Fatura görselini gönderen elektrik kullanıcıları serbest tüketicilikle akıllarına takılan tüm soruların cevabını mesaj yolu ile öğrenebiliyor. İndirimli elektrikten faydalanmak için gerekli koşulları sağladığı tespit edilen serbest tüketiciler ise sürecin sonunda Sepaş Enerji müşterisi olabiliyor.


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