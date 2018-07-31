Enerji Hattında Ağaç Bakımı Yasal Zorunluluk

SEDAŞ yetkilileri, Enerji Bakanlığı’nın Elektrik Kuvvetli Akım Yönetmeliği gereğince, elektrik dağıtım şirketlerinin şebekeye yakın ağaçların bulunduğu enerji hatlarında, şebekede bakım yapılması ve iletkenlere yakın dalların budanması konusunda yasal olarak yükümlü olduğunu belirterek, “Elektrik hatlarının yakınında bulunan ve dalları iletkenlere temas eden ağaç dallarının rüzgar, kar ve fırtına da enerji kesintilerine yol açmaması, kaliteli enerji ve müşteri memnuniyeti için yasal olarak budanması gerekiyor ve SEDAŞ ekiplerimiz yaz mevsiminde bu çalışmalara ağırlık veriyor” dediler.

ENERJİ HATTINDA AĞAÇ BAKIMI YASAL ZORUNLULUK

SEDAŞ’ın açıklamasında, “Enerji Bakanlığı’nın Elektrik Kuvvetli Akım Yönetmeliği, elektrik dağıtım şirketlerini şebekeye yakın ağaçların bulunduğu şebekede bakım yapılması ve iletkenlere yakın dalların budanması konusunda yasal olarak yükümlü kılmaktadır. SEDAŞ bu konuda Şebeke İşletme Bakım ekiplerine özel eğitimler aldırmıştır. SEDAŞ’ın bu görevini elektrik arızalarının önlenmesi, kaliteli enerji dağıtımı ve müşteri memnuniyeti için yapması gerekiyor. Ağaç dalları kar yükü sonucu ve fırtına sırasında iletkenlere çarparak enerji kesintilerine yol açabiliyor. Dolayısıyla, bölgede elektrik arızaları, can ve mal tehlikesi, teknik kayıplar da önlenirken, bu uygulama sayesinde budanan ağaçlara estetik ve dayanıklılık açısından da ayrıca fayda sağlanacaktır. Bu kapsamda SEDAŞ ekiplerince dağıtım bölgesinde yer alan şebeke üzerinde, gerekli bakım çalışmalarına yaz aylarında yoğunluk verilmektedir. Bu bakım çalışmaları sırasında iş güvenliği için zorunlu olarak planlı kesintilerde yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın, elektrik şebekesine temas eden, rüzgarlı ve fırtınalı havalarda sorun yaratabilecek ağaç dalları için yaptıkları bildirimler, ekiplerimizce dikkate alınmakta ve gerekli hat bakımı çalışmaları iş planımız kapsamında yapılmaktadır. Vatandaşlarımız bu konuda gerekli bildirimler için Alo 186 hattımız ile SEDAŞ’a ulaşabilirler.”denildi.

SEDAŞ UYARDI; “KOORDİNASYON SAĞLANMALI” DEDİ.

SEDAŞ yöneticileri ayrıca şahısların özel mülk alanlarında bulunan ağaçlarının budanması ve kesilmesi sırasında enerji hatlarına yakın olan ağaçlar için Elektrik şebekesine zarar verilmemesi, can ve mal emniyeti için mutlaka SEDAŞ’a haber verilmesi gerektiğine ve önlem olarak planlı enerji kesintisi için SEDAŞ ile koordinasyon sağlanarak çalışma yapılması gerektiğine dikkat çektiler. Yapılan açıklamada, elektrik hattına yakın olan ve kesilecek bir ağaç için SEDAŞ’a haber verilmeden ve önlem alınmadan ağaç kesen bazı sorumsuz vatandaşların, kestikleri ağaçları enerji hatları üzerine devirdikleri ve binlerce abonenin elektriksiz kalmasına ve kendileri ile çevrelerinde yaşayan insanların da can güvenliğini tehlikeye soktukları belirtildi