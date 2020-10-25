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Engelleri kaldıran proje, işleri kolaylaştırıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işitme ve konuşma engelli vatandaşların resmi kurum işlerini işaret dili tercümanıyla kolaylaştırıyor.

Engelleri kaldıran proje, işleri kolaylaştırıyor

25 Ekim 2020 Pazar 14:49

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, işitme engelli vatandaşlara işaret dili tercümanıyla destek oluyor. 4 yıldır verilen hizmette vatandaşların sağlıktan eğitime, istihdamdan resmi kurum işlerine kadar pek çok alanda hizmet veriyor.

 

İŞARET DİLİ TERCÜMANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı devletin şefkat elini vatandaşlara uzatıyor. Bu kapsamda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce 4 yıldır işitme engelli vatandaşlar sağlıktan eğitime, istihdamdan resmi kurum işlerine kadar pek çok alanda rahat hizmet alabilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İşaret Dili Tercümanından destek alıyor.

 

İLETİŞİM PROBLEMİ KALMADI

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında devam edilen hizmetin yanı sıra işitme engelli bireylerin evlerine ziyarete gidiliyor. Ziyarette işaret dili tercümanının yanı sıra sosyolog bunuluyor. Bu kapsamda Sosyolog ve işaret dili tercümanı eşi ve çocuğu da işitme engelli olan Mimoza Çisil Uysalı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesinin hizmetinden çok memnun olduğunu ifade eden Mimoza Çisil Uysal; “Büyükşehir Belediyesinin verdiği hizmet ile özellikle kamu kurumlarında iletişim problemini aştım. Her hangi bir işim olduğunda işaret dili tercümanı ile hallediyorum. Bu sosyal destek ile bana yönetilen bütün sorulara kolayca cevap verebiliyorum. Ayrıca kendi taleplerimi de kolayca ifade edebiliyorum” ifadesini kullandı.

 

“İHTİYAÇLARIMI KOLAYCA DİLE GETİREBİLİYORUM”

Büyükşehir Belediyesinin yardımı ile en son 5 yaşındaki işitme ve konuşma engelli kızı için kayıt yaptırdığını ifade eden Uysal; “Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünden destek istedim. İşaret dili tercümanı sayesinde ilk defa her ihtiyacımı kolayca dile getirebilmemin mutluluğunu yaşadım. Kızımın eğitimi ile alakalı talebim kısa sürede çözüme ulaştı. Bu projede emeği geçen herkese ve Başkanımız Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

 

HİZMET İÇİN TEK TELEFON

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce verilen işaret dili tercümanlığı hizmeti sahada valilik ve bütün birimleri, adliye, emniyet birimleri, noter, banka, hastane gibi kamu kurum ve kuruluşlarındaki resmi işlemlerde gerçekleşiyor. İşitme ve konuşma engelli vatandaşlar kamu kurum ve kuruluşlarında iletişim sıkıntısı yaşadıkları zaman Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne ait işaret dili ile görüntülü konuşma için 05497813925 numaralı telefonu arayarak yerinde iletişim sıkıntısı giderebiliyor.

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