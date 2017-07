Engellerini

Gebzede 21 bin metrekarelik alana kurulan Türkiye'nin en büyük "Duyu Parkı"nda engelliler, aktivitelerle engelleri aşmanın mutluluğunu yaşıyor

(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce, Yumrukaya Özel Eğitim ve Uygulama ile Gebze Özel Eğitim merkezilerinde eğitim gören 500 engelli öğrenciye hitap eden park hizmete açıldı.

Burada öğretmenleri ve ailelerinin gözetiminde düzenlenen etkinliklere katılan engelliler, bir yandan yeni şeyler öğrenmenin sevincini yaşıyor bir yandan da eğlenceli vakit geçiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli vatandaşlara değer verdiklerini belirterek, onların yanında ailelerini de motive etmenin önemli olduğunu vurguladı.

Hükümetin engellilere yönelik birçok proje hayata geçirdiğini aktaran Karaosmanoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan engellilerle ilgili gerekli yasaları çıkardı. Biz de yerel yönetimler olarak bunu bir görev haline getirdik. Geri dönüşü olmayan güzel bir yoldayız. Gebze'de de engelliler okulu vardı. Biz de bu okulun çevresine baktık. Çevresi geniş ve bakımsızdı. Okulun ve Milli Eğitim'in imkanı olmadığından buradaki dernekle beraber devreye girdik. Burayı engelli çocuklar ve aileleriyle öğretmenlerle ve yöneticilerle birebir görüşerek dünyaya örnek olacak güzel bir 'Duyu Parkı' diyerek çocukların en güzel şekilde istifade edebileceği park haline getirdik. Parkta hayvanlar ve bitkiler de var. Hayatın içinde bir proje oldu."

Engelli annesi Hatice Kütük de kızının down sendromlu olduğunu söyledi.

Belediyeye teşekkür eden Kütük, "Çocuklarımız o kadar memnun o kadar sevinçliler ki anlatamayız. Biz de çok memnun kaldık. Çocuklarımızın gezmesi, dışarıda vakit geçirmesi bizleri çok mutlu ediyor. Buralar çok kötüydü eskiden, yürüyemiyorlar, hiçbir şey yapamıyorlardı fakat şu an her şeyi fark ederek dolaşıyorlar. Her şeyden çok memnunuz. Ben de kızımla beraber burada vakit geçiyorum. 10 yıldır kızımdan hiç ayrılmadım, günümüz hep beraber geçiyor." dedi.

Gebze Otizm Derneği Başkanı Meltem Mutlu da 9 yaşındaki oğlunun otizmli olduğunu belirtti.

Başkan Karaosmanoğlu'nun her konuda kendilerine destek olduğunu vurgulayan Mutlu, şöyle devam etti:

"Başkanımız bize 21 bin metrekarelik bir alanda çok güzel bir bahçe hazırladı. Çocuklarımız için ve aynı zamanda biz anneler için. Bizlerin de sosyal hayatı maalesef kısıtlanıyor çocuklarımızı sürekli takip ettiğimiz için. Hem bizler için güzel bir bahçe oluştu hem de çocuklarımız için eğitici, öğretici, güzel vakit geçirilen bir bahçe oldu. Mesela bizim otizmli çocukların iletişim konusunda çok büyük sıkıntıları var. Kendilerini ifade edemiyorlar, bazıları konuşuyor bazıları konuşamıyor. Bu şekilde iletişime yönelik yapılan bu duyu bahçesi gerçekten güzel bir etki oluşturdu. Çocuklarımızın bütün duyularına hitap eden bir bahçe oldu. Renkler, kokular, şekiller, gerçekten çocuklarımızın iletişim kurması anlamında bizler için büyük bir destek. Bu bir ilk oldu. Ülkemizde böyle bir çalışma olduğunu bilmiyorum, daha önce böyle bir şey görmedik."

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı mimarı Hacı Hanım İpek ise projeyi çizerken çok heyecanlandıklarını söyledi.

Yaklaşık 2 aylık bir çalışmanın ardından parkı hizmete aldıklarını vurgulayan İpek, "Türkiye'de bu büyüklükte bir duyu parkuru yoktu. Burada 500'e yakın öğrenci ve 200 öğretmen var. Bunlar özel öğrenciler. Aslında biz bu bahçeyi yaparken okulda aldıkları eğitimi dışarıda da almalarını sağladık." diye konuştu.

İpek, parktaki her alanın engellilere göre dizayn edildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Parkta oyun grubu, atlama parkurları, macera parkuru, duyu parkuru, hobi bahçeleri, basketbol sahası, spor aletleri, ahşap atölyesi, kümes, oturma bankları ve fıskiye gibi bölümler var. Bu bölümler engelli öğrencilere uygun tasarlandı. Atlama parkurları yaptık dengede durmalarını sağladık, aromatik bitki bölümü yaptık, koku özelliklerini geliştirmelerini sağladık, duyu parkuru yaptık, dokunarak bazı şeyleri hissederek farklı malzemelerde neler olduğunu anlamalarını sağladık, kümes yaptık kümes hayvanlarıyla terapi olmalarını sağladık, müzik alanları yaptık seslerle dengeyi sağlayabilmeleri için. Buna benzer birçok çalışma yaptık."