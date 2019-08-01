Engelli Bilal’in spor yapma hayali gerçek oldu





12 yıldır Kocaeli’de ikamet eden Engelli Bilal Eser’in spor yapma hayali Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleşti. Eser’in hayaline kavuşma serüveni akülü arabası ile bir tezgahta oyuncak satarken Büyükşehir yetkililerine hayalini anlatması ile başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım desteği verdiği Bilal Eser, BC-5 oyuncu kategorisinde Kağıtspor Engelli Bocce takımında mücadele ederek hayalindeki spor yapma isteğine kavuştu.

HAYALİ GERÇEK OLDU

Gölcük İlçesi Değirmendere Mahallesi’nde ikamet eden Bilal Eser, insanlardaki engelli algısını yıkmak için mücadele ediyor. Akülü arabasına küçük bir tezgâh kuran Bilal, Değirmendere sahilinde oyuncak satıyordu. Yıllarca spor yapma hayali kuran Engelli Bilal’in hayatı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri ile tanışmasıyla değişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım desteği verdiği Bilal’in spor yapma hayaliyse Kağıtspor Engelli Bocce takımına girmesiyle gerçek oldu.

ULAŞIM PROBLEMİ ÇÖZÜLDÜ

Engelli Bocce oyuncusu Bilal Eser; “12 yıldır Kocaeli’nde ikamet ediyorum. Aileme katkı sağlamak ve harçlığımı çıkarıp yeni insanlar tanımak için Değirmendere sahilinde oyuncak satıyorum. Hayalim spor yapmaktı, ama önümdeki en büyük engel ulaşım sorunuydu. Bir gün sahilde oyuncak satarken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı işleri Şube Müdürü Mehmet Köse tezgâhıma geldi. Durumumdan ona bahsettim, spor yapmak istediğimi ifade ettim. Oda benim önümdeki en büyük engel olan ulaşım problemimi çözdü” şeklinde konuştu.

ANTRENMANA ÖZEL ARAÇ İLE GİDİYORLAR

İnsanlardaki engelli algısını yıkmak için mücadele ettiğini belirten Engelli Bilal; “Ben engelli insanların hayata her şekilde dâhil olabileceğini göstermek istiyorum. Bunun için spor yapmak istiyordum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu sorunu çözdü. Antrenman günleri araç geliyor. Akülü araçlarımız ile birlikte asansörlü bir sistem ile araca rahatça binip antrenmana gidebiliyoruz. Antrenmanlarımızı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe’de yaptığı Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda gerçekleştiriyoruz” dedi.

AZİM VE HIRSIMI PERÇİNLEDİ

“Kağıtspor engelli Bocce takımında mücadele etmeye başladığını ifade eden Bilal” BC-5 kategorisinde mücadele ediyorum. Bu spor bana takım olarak mücadele etmek, bir amaç uğruna savaşmak ve her şeyden önce bendeki azim ve hırsı, yaşama arzusunu perçinledi” dedi.

“KOCAELİ ÖRNEK BİR BELEDİYE”

Bilal sözlerini şu şekilde tamamladı“Ben 90’ların çocuğuyum. O günler ile bugünleri kıyaslayamayız. Bugün engelliler için önemli hizmetler yapıldı. Bugün gelinen noktada devlet engelli vatandaşını atıl bir insan, görmüyor. Bunun en büyük örneği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi örnek bir belediye. Engellilere yaptıkları hizmetler, topluma sunduğu katkılar her anlamda örnek bir belediye olduğunun kanıtıdır” dedi.

BİLAL’İN HAYATA BAKIŞI DEĞİŞTİ

Bilal’in Antrenörü Yavuz Acar ise; “Bilal ilk geldiğinde eliyle topu atmakta çok zorlanıyordu. Bocce sporunun rehabilite yönü de var. Bu bağlamda sık sık antrenman yaparak atışlarını düzeltti. Bu spor ile Bilal’in hayata bakış açısı bile değişti. Haftanın 2 günü antrenmanlara katılıyor. Düzenli antrenmanlar Bilal için fizik tedavi gibi oldu” ifadesini kullandı.